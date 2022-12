El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de diciembre Por momentos el camino se volverá un poco empinado y pedregoso, pero el esfuerzo valdrá la pena. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 13 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz martes! Les cuento que hoy tenemos la lluvia de estrellas Gemínidas que nos dará la posibilidad de rememorar antiguas lecciones de vida para aplicarlas en el momento presente. Por otro lado, el Sol hará aspectos benéficos con la Luna y Saturno, así que asumiremos una actitud menos caprichosa y más madura. Por momentos el camino se volverá un poco empinado y pedregoso, pero el esfuerzo valdrá la pena. Recuerda que la mejor recompensa es la sabiduría y el conocimiento que adquieres. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI MENTE, MI ESPÍRITU Y MIS EMOCIONES SE ALINEAN". Si hoy, 13 de diciembre estás de cumpleaños… En el ámbito amoroso las definiciones y acuerdos tardarán en llegar. También surgirá una propuesta del extranjero, pero te tomarás un tiempo para evaluarla con detenimiento. Buscarás superarte a través de un estudio formal que te calificará para conseguir mejores trabajos. La Copa de la Suerte: 9, 26, 54, 59, 69, 78 Aries Tu entorno social estará compuesto por gente más formal, así que buscarás redefinir tu estilo de vestimenta, peinado y maquillaje para lograr un look más acorde al contexto. Además, alguien sabrá aconsejarte en cuestiones del corazón ¡Déjate guiar! Tauro Considerarás la posibilidad de rentar una casa, de montar una oficina en tu hogar o de ingresar en un plan para comprar una vivienda. Tomate el tiempo que necesites para evaluar las condiciones y asegúrate de contar con el apoyo de tu familia. Géminis Si tienes que ir a una entrevista de trabajo, dar algún tipo de examen o postularte para una admisión, prepárate muy bien para la ocasión y que ni se te ocurra improvisar porque estarán escuchando detenidamente cada una de tus palabras y observando tus movimientos con lupa. Cáncer Incrementar tu nivel de ingresos será tu prioridad, así que te concentrarás en la creación de un nuevo negocio o, si eres empleado, te ofrecerás para hacer horas extras. Además, te otorgarán un préstamo o recibirás el aval de alguna institución para realizar una compra importante. Leo Estarás conectado con tu fuerza vital y con aquello que te hace más feliz. Pero, a la vez te vincularás con personas rigurosas que te harán algunas críticas constructivas. Aunque al principio te sientas un poco cohibido y exigido, luego agradecerás los aportes externos. Virgo El cuerpo te señalará cuando es el momento de ponerle un alto a tanta actividad externa para entrar en una fase de quietud e introspección. Mi sugerencia es que hagas una pausa reflexiva para efectuar un monitoreo interior y equilibrarte. Libra Aunque te cueste vencer la timidez, las inhibiciones y los prejuicios, te hará muy bien salir del aislamiento para interactuar con otras personas. Es hora de que cumplas un rol más participativo en tu comunidad y que hagas tu contribución como individuo. Escorpio Un círculo virtuoso de prosperidad te colocará en la cima y en una situación de privilegio. Te convertirás en el referente de tus familiares, pero deberás cuidarte de no cargar con mochilas que no te pertenecen. Si consigues estabilidad afectiva tu éxito será perdurable. Sagitario El tiempo de la dispersión quedará atrás. Tu abanico de opciones se reducirá, pero las limitaciones te servirán para concentrarte en aquello que más te interesa. Antepondrás la concreción de tus ideales a cualquier estado de bienestar pasajero. Encontrarás la llave de la verdadera felicidad. Capricornio Tu reloj interior marca el momento de hacer un cambio profundo y sustancial. Si una relación, un trabajo o un proyecto te están resultando agobiantes o difíciles de sobrellevar, atrévete a poner punto final. Recuerda que cuando una puerta se cierra al instante se abren otras. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario En tu pareja eres tú el que tendrá la última palabra, así que evalúa qué es lo que quieres para tu vida y plantea tus condiciones. Si estás soltero presta atención porque alguien de tu círculo social está dispuesto a iniciar una relación comprometida. Piscis Quiero que cortes de tajo con esas emociones melancólicas, porque tanta tristeza no te está haciendo nada bien. Levántate con el primer rayo de sol y ponte hacer algunas posturas de yoga, porque el movimiento te ayudará a sincronizarte con las vibraciones positivas del cosmos.

