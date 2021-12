El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de diciembre Un excelente día para renovar tu fe y conectar con tu maestro interior. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 13 DE DICIEMBRE Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. El Sol está Sagitario y esto representa una oportunidad para renovar nuestra fe. Por eso te contaré como puedes hacer para encontrar el rumbo y conectar con tu maestro interior. Presta mucha atención… Aries: Tú eres un ser que básicamente cree en su propia fuerza y poder, pero a veces necesitas ampliar un poco la visión. Realizar un viaje a algún lugar de poder o participar de alguna procesión o evento religioso te ayudará a conectar con las energías superiores. Tauro: Tú estás muy ligado a los cinco sentidos y eso a veces hace que seas un poco escéptico con los asuntos espirituales. Mi consejo para reactivar tu fe es que te conectes con la energía de la naturaleza. También te ayudará tomar el ejemplo de una persona mayor que admires. Géminis: Tú eres una persona muy mental y cuando estás con falta de fe lo mejor que puedes hacer es reactivar tu curiosidad y tus inquietudes intelectuales. Recuerda que siempre estás a tiempo de aprender o estudiar algo nuevo ¡cambia de foco! Cáncer: A ti te moviliza el mundo de los afectos y estás muy ligado a las raíces, por eso cuando estás pasando por una racha mala, estudiar tu árbol genealógico podría reactivar tu interés por la vida. Además, tu maestro interno se conectará contigo a través de sueños ¡afina tu intuición! Leo: Cuando estés un poco abatido o sientas que has perdido el sentido lo mejor que puedes hacer es recordar que la vida es una gran aventura y que hasta los más grandes héroes han perdido batallas. Tu fe se despertará si encuentras algo nuevo que te apasione. Virgo: Si te sientes con poca fe quizás se deba a que en tu trabajo ha cumplido un ciclo en tu vida y te toca hacer algo nuevo. Para conectar con tu maestro interior necesitas sentirte útil y productivo. También te ayudará llevar una dieta más natural y ordenada. Libra: Si estás necesitando reconectar con tu maestro interior lo mejor que puedes hacer es renovar un poco tu entorno y relacionarte con personas que compartan tus intereses. Recuerda que tu vida es como un juego de espejos y que siempre te están reflejando en el otro. Escorpio: Para retomar el vínculo con el sabio que hay dentro de ti necesitas una nueva causa por la que luchar y hacer justicia. Recuerda que, pese a lo malo, la vida aún sigue prevaleciendo. Tú más que nadie crees en la supervivencia de la especie humana. Sagitario: ¿Quién mejor que tú para conectar la fe y la confianza? Cuando tú estás apocado es porque se te cayó un ideal o tuviste una decepción. Para volver al ruedo solo necesitas cerrar los ojos y escuchar los latidos de tu corazón. ¡Presta mucha atención! Capricornio: Cuando estás falto de fe es porque no obtuviste el premio que esperabas o porque no te sientes lo suficientemente respetado. Para conectar con tu maestro interior simplemente elige un nuevo objetivo y ponte manos a la obra ¡perfecciónate! Acuario: Si necesitas recuperar la fe es porque te estás sintiendo como el patito feo del cuento y has olvidado que en realidad eres un cisne. En lugar de sentirte solo y diferente tienes que buscar a tus almas gemelas. Asociarte a otros seres te devolverá el sentido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Tú eres un ser muy espiritual y cuando te sientes falto de fe es porque has perdido el contacto con tu gran poder intuitivo. Cuando necesites retomar el rumbo y recordar tu misión divina recurre a las ciencias ocultas como pueden ser la astrología o la numerología. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 2, 14, 29, 35, 52, 75 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

