El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de agosto Excelente día para hacer una limpieza profunda y dejar atrás todo lo que no te sume. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 13 DE AGOSTO ¡Feliz sábado, mi gente linda! Les cuento que hoy la Luna estará en Piscis, el último signo del zodiaco, así que será un buen momento para hacer una limpieza profunda, dejando atrás todo lo que no te aporte. También te aconsejo que hagas una dieta desintoxicante y un baño de purificación con aceite esencial de lavanda. Esta luna viene acompañada por un sextil con Urano, así que su energía te inspirará para dejar atrás el pasado y romper ataduras. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY DÓCIL Y ME ADAPTO A LOS CAMBIOS". Si hoy, 13 de agosto estás de cumpleaños… Te espera una renovación total en lo personal y en lo laboral, atrévete a dejar atrás todo lo que te ata al pasado. Tu actividad sexual crecerá, así como la tentación de experimentar la variedad en el ámbito amoroso. Tendrás la oportunidad de conocerte más a fondo. La Copa de la Suerte: 4, 15, 38, 52, 65, 73 Aries Este no es un momento para exigirte demasiado, debes conectarte con tus percepciones profundas. Mi mensaje para ti es que te dejes fluir y no temas porque en la vida nada es permanente. Notarás que despiertan tus facultades intuitivas. Tauro Tu círculo social se renovará por completo y tendrás un futuro muy prometedor si sabes aprovechar las oportunidades que se presentan por medio de amigos y conocidos. Mi mensaje para ti es que seas abierto y solidario en todas tus relaciones. Géminis Conseguirás la ayuda desinteresada de una persona que ocupa un lugar elevado a nivel social. Pero si quieres mantenerte a flote tendrás que estar a la altura de las circunstancias. Implementa alguna técnica para hallar concentración y enfócate para alcanzar tus objetivos. Cáncer El tránsito de la Luna por el signo de Piscis te ayudará a soltar lo que te ata al pasado, atrévete a cambiar de ambiente, viajar, estudiar y a entablar amistades con personas de otras regiones. Un asunto legal se resolverá de manera inmediata y positiva para ti. Leo Serás capaz de renovarte mientras tengas todo bajo control y decidas qué cosas quieres transformar en tu vida. Ahora sentirás deseos de cambio en tu vida íntima y te divertirás ensayando nuevas formas de hacer el amor. Además, podrías recibir un dinero en forma sorpresiva. Virgo Será importante que busques sorprender a tu pareja y que tengas un gesto novedoso para reactivar el romanticismo de los primeros tiempos. Si estás soltero prepárate porque podrías conocer a alguien diferente que llegará en el momento menos esperado. Libra Comienza por modificar tu rutina de acuerdo a las nuevas necesidades y demandas que aparecen. Pero realiza pequeñas pausas e intervalos para descansar, de esa forma evitarás el agotamiento. Pídele a alguien cercano que te haga un masaje. Escorpio Se exalta la faceta más fascinante de tu personalidad y captarás las miradas de todos cantando y bailando como nunca antes te habías atrevido. Tu príncipe o princesa azul festejará este cambio de actitud. Además, te acompaña la suerte en el juego. Sagitario Se presentarán algunas sorpresas en tu dinámica familiar, deberás estar flexible para adaptarte a las circunstancias. Aprovecha que soplan vientos de cambio y piensa en nuevas ideas para reacondicionar el lugar donde vives. Recibirás una ayuda inesperada. Capricornio Hoy te rodearás de personas con intereses afines que te harán sentir como un adolescente y te incentivarán para que te reinventes. Trata de imaginar nuevas situaciones porque tu mente creativa logrará que puedas realizar tus sueños más osados. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Ahora se presentan cambios favorables en la esfera económica, con nuevas inversiones y oportunidades de ganar más dinero, presta atención a tus corazonadas. Y no me sorprendería si cumples un sueño que tienes hace largo tiempo. Une recursos con tus familiares. Piscis Un cambio de mentalidad te ayudará a abrir tu abanico de opciones y a tomar decisiones muy benéficas para tu vida. Actúa con fluidez y crea un clima apropiado para disfrutar de un momento único e irrepetible. No desperdicies ni un minuto, aprovecha todo al máximo.

