El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de abril Tu capacidad de concentración y disposición para el trabajo están a tope ¡las injusticias sociales te pondrán en pie de lucha! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 13 DE ABRIL Les cuento que al comienzo del día la Luna transitará por Capricornio, así que tendremos mayor control de nuestras emociones, capacidad de concentración y disposición para el trabajo. Estableceremos prioridades y nos disciplinaremos para alcanzar nuestros objetivos. Al caer la tarde, nuestro satélite ingresará en Acuario donde se asociará a Plutón por lo que tendremos el deseo de transformar el entorno y luchar contra las injusticias sociales. Te sentirás más poderoso, si te unes a otras personas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME COMPROMETO CON MIS IDEALES". Si hoy, 13 de abril estás de cumpleaños… Si quieres que tus relaciones prosperen tendrás que comprometerte afectivamente y evitar las palabrerías. A nivel económico, prosperarás ya que tendrás la oportunidad de generar diversas fuentes de ingreso. Si te surge la oportunidad de viajar no la desaproveches. La Copa de la Suerte: 9, 22, 53, 68, 90, 98 Aries: Una actitud responsable, madura y perseverante será clave para que puedas alcanzar tus objetivos así que quítate la sensación de pesadumbre y continúa esforzándote. Por la tarde te juntarás con personas con opiniones parecidas a las tuyas y eso te hará sentir más poderoso. Tauro: Si te desenvolviste de forma justa, actuaste con rectitud y fuiste coherente con tus principios puedes sentirte dichoso porque la vida te pagará con la misma moneda. Además, alguien influyente te hará una propuesta que despertará tu ambición. Géminis: Una institución o persona solvente te darán financiamiento para que puedas llevar a cabo un negocio, aunque su aval vendrá de la mano de exigencias y condiciones. Por la tarde te comprometerás intensamente con una causa que consideras justa y lucharás por mantener en alto tus ideales. Cáncer: A la hora de elegir aliados deberá primar tu sentido común. Para que tus relaciones prosperen tendrás que cumplir la palabra empeñada y exigir lo mismo a los demás. También descubrirás un secreto que te ayudará a conocer profundamente la naturaleza humana. Leo: Si quieres que tu organismo funcione regularmente tendrás que hacer las cuatro comidas y dormir las horas recomendadas por los especialistas. Además, aparecerá en escena una persona muy insistente que te echará una mirada de rayos X. No te dejes envolver o manipular. Virgo: Aunque por momentos sea difícil continúa siendo congruente con lo que sientes ya que el tiempo te dará la razón. Por la tarde te sugiero que te ocupes de tu salud y te hagas los chequeos de rutina. Recuerda que siempre es preferible prevenir que curar. El niño prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Libra: Dentro de tu familia te tocará ocupar un rol de mando, delegar funciones e impartir reglas para mejorar la convivencia. Además, tu corazón comenzará a latir de una manera más intensa y profunda. Te sacarás la máscara de la frivolidad. Escorpio: Durante las primeras horas del día aprovecha para estudiar o leer ya que tendrás un mayor grado de concentración. Es posible que hagas un curso de capacitación con el fin de acceder a un puesto de trabajo interesante. Te hará bien celebrar una reunión familiar. Sagitario: Será un buen momento para ahorrar. Solo gasta en aquellas cosas que consideres esenciales y el resto guárdalo. También hablarás de temas tabú y estas conversaciones te servirán para sacar conclusiones profundas e interesantes. Capricornio: Durante las primeras horas del día tu personalidad realista será el faro que te guíe en el camino. Por la tarde te harán una propuesta de negocios ambiciosa, pero deberás estar atento para no hacer nada que te lleve a traicionar tus valores. Acuario: Las primeras horas del día serán ideales para que corrijas errores del pasado. Tendrás muy claro qué características de tu personalidad te potencian y qué tipo de conductas debes mejorar. Recuerda que para evolucionar es importante la trasmutación y el cambio. Piscis: Alguien te demostrará con gestos concretos que cuentas con su amistad y que frente a cualquier avatar que pueda traerte el destino tienes un hombro en el que apoyarte. También desarrollarás al máximo tu sexto sentido y adivinarás el porvenir.

