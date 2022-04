El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de abril Busca soluciones prácticas y aplica el sentido común. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy la Luna continúa en tránsito por Virgo que es un signo que está muy relacionado con el orden y la vida cotidiana, por eso les recomiendo que tengan una actitud hacendosa. Busca soluciones prácticas, esmérate por ser eficiente y aplica el sentido común. En congruencia con la energía terrenal que nos ofrece esta lunación hoy les contaré cuál es el árbol que los representa según el horóscopo celta. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "YO SOY LUZ, SOY ESPÍRITU Y SOY VIDA". Si hoy, 13 de abril estás de cumpleaños… Este será un año de purificación tanto en el plano físico como en el emocional. Te tocará cuidar de algún familiar o hacer tareas de ayuda comunitaria. Contribuirás al bienestar del prójimo y poco a poco iras desarrollando un mayor grado de humildad. La Copa de la Suerte: 10, 23, 39, 50, 64, 82 Aries:Deberás cuidarte de los cambios bruscos de temperatura y seguir una dieta sana y equilibrada para aumentar tus defensas. Practicar alguna actividad física te hará muy bien para calmarte y armonizar tu cuerpo y mente. Tu árbol es el aliso y su nombre mágico es "el líder". Tauro:Te darás cuenta de lo que eres capaz y harás uso de todos esos talentos que al fin reconoces en ti mismo. Para el amor te recomiendo estar muy atento, ya que puedes encontrar algo interesante. Tu signo celta es el fresno y su nombre mágico significa "el amor". Géminis:Tendrás serenidad emocional y la estabilidad que necesitas para estar bien contigo mismo y tu entorno más próximo. Será un buen momento para realizar emprendimientos con tu grupo familiar. Tu árbol es el espino y su nombre mágico significa "el mensajero". Cáncer:Será un día muy dinámico y repleto de novedades. Tendrás muy cerca a una persona por la que sentirás atracción física y también una gran afinidad mental. No te tomes a la ligera ningún comentario. El árbol que te rige es el acebo y su nombre mágico es "lo sagrado". Leo:En el plano material se impone que te administres criteriosamente y no despilfarres el dinero. Pero continúa sembrando y preparando el terreno pacientemente porque en poco a tiempo recogerás tu cosecha. Tu signo celta es el avellano y su nombre mágico es "el poder". Virgo:Cultivarás el conocimiento de ti mismo. Concretarás metas postergadas y el balance final será muy positivo. La salud se mantendrá estable, pero no te sobrepases en tus esfuerzos físicos y mentales. Tu árbol celta es la vid y su nombre mágico "la gentileza". Libra:Te sentirás algo abrumado por las circunstancias del mundo que te rodea, pero luego te darás cuenta que lo mejor que puedes hacer es ayudar a los demás a aliviar sus sufrimientos. El signo celta para ti es la hiedra y su nombre mágico "la armonía". Escorpio:Muchos de tus sueños y proyectos se concretarán en un futuro cercano. Te convendrá relacionarte más, pero trata de rodearte de personas proactivas que estén dispuestas a ayudarte. El árbol que te rige es la caña y su nombre mágico "el magnetismo". Sagitario:Se presentarán los cambios que estás buscando hace tiempo en el orden del trabajo y la profesión. Tendrás reconocimiento por parte de tus jefes o superiores y hasta es factible que obtengas un ascenso. Tu signo celta es el saúco y su nombre mágico "la plenitud". Capricornio:Tendrás una gran fuerza interior y te plantearás la posibilidad de probar suerte en otra región. Será un buen momento para consultar profesionales que te guíen para encontrar el rumbo. Tu árbol es el abedul y su nombre mágico "la confianza". ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario:Elimina los miedos y complejos para poder disfrutar al máximo en tu vida erótica. En cuanto al manejo del dinero te convendrá ser cauto porque hay peligro de estafas y pérdidas. Tu signo celta es el serbal y su nombre mágico "la creatividad". Piscis:Tu gran carisma atraerá sorpresas muy agradables relacionadas con personas nuevas y positivas que llegan a tu vida. Tendrás algunos opositores pero gracias a tu intuición podrás evitarlos a tiempo. Tu signo celta es el sauce y su nombre mágico "la emoción".

