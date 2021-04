El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de abril ¡Cuidado! Trata de desprenderte de las actitudes demasiado posesivas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MARTES, 13 DE ABRIL ¡Y eso mi bella gente, feliz martes! Les cuento que hoy la Luna estará muy cerquita de Urano y nos dará la oportunidad de hacer avances extraordinarios para administrar mejor nuestros recursos. Te darás cuenta de que si te unes con otras personas tus posibilidades se multiplicarán y no tendrás que acarrear con dificultades tú solo. Trata de desprenderte de las actitudes demasiado posesivas y asoma un poco la cabeza para tener un panorama general. Te sorprenderá lo que tienes por ganar en capital humano. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESCUBRO ENORMES RIQUEZAS". Si hoy, 13 de abril, estás de cumpleaños… Tendrás una cuota extra de inspiración y se te ocurrirán nuevas ideas que mejorarán tus perspectivas en el plano económico. Sentirás deseos de ser el dueño de tu tiempo y de superar definitivamente cualquier privación. Alégrate, porque se vienen tiempos más prósperos. La Copa de la Suerte: 8, 24, 44, 61, 83, 97 Aries Son momentos en los que podrás ver tu realidad económica y financiera con una perspectiva más amplia que lo usual. Recibirás una propuesta de negocios con buenas perspectivas o te animarás a realizar una inversión importante. Confía en tus pálpitos. Tauro Las influencias de Urano te darán el desapego necesario para quitarte de encima algunos vínculos o situaciones que te tenían un poco aprisionado. Ahora podrás vislumbrar un sinfín de oportunidades. Ábrele la puerta a lo nuevo ¡no te arrepentirás! Géminis Estarás muy receptivo a las energías que floten en el ambiente y esto podría provocarte cierto nerviosismo o inclusive insomnio. Por eso te convendrá evitar el contacto demasiado prolongado con artefactos eléctricos y, si acostumbras tomar café, mejor disminuye la cantidad. Cáncer Tu círculo social te aportará mucha renovación, así que aprovecha estas influencias externas para dejar atrás la monotonía y el encierro. Conocerás a personas muy originales que te motivarán para que te sumes a sus proyectos ¡la idea te gustará! Leo En lo que respecta al trabajo harás grandes avances en poco tiempo y podrán cumplir con tus planes saltándote algunos pasos engorrosos. En el plano personal, te convendrá no dar nada por sentado porque los mayores de la familia podrían sorprenderte con sus decisiones. Virgo Si tienes un amigo viviendo en otra región te plantearás la posibilidad de viajar para visitarlo, también podrías recibir noticias del extranjero que te lleven a improvisar nuevos planes. No temas cambiar de dirección porque una buena estrella alumbrará tu camino. Libra Los trámites relacionados con herencias o propiedades se acelerarán, por eso te aconsejo que tengas todos los papeles a mano para que puedas aprovechar los avances. Además, un amigo podría otorgarte un crédito o un financiamiento ¡aprovecha las ventajas que te ofrece la vida! Escorpio Prepárate porque Urano hará que tus relaciones te sacudan un poco. Si te encuentras en pareja, te convendrá comportarte como un amigo con el ser que está a tu lado y apoyarlo en sus proyectos. Si estás soltero te abrirás a nuevas experiencias románticas. Sagitario En tu vida cotidiana estás necesitando funcionar de una forma más veloz y más operativa. Por eso, si estás pensando en comprarte un ordenador, un teléfono o cualquier otra herramienta tecnológica será un momento oportuno. Modernizarte te ayudará a ganar eficacia. Capricornio Hoy le mostrarás al mundo una cara diferente y te saldrás de los roles que cumples normalmente. Será una buena ocasión para que cambies tu estilo y saques del armario las prendas demasiado formales. Renovar tu imagen te sentará muy bien. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Tu vida hogareña se presentará muy dinámica. Podrías recibir visitas que modifiquen tu ritmo habitual o tal vez lleves adelante algunas reformas que alteren tus costumbres. Pero no te preocupes porque cualquier incomodidad será pasajera y los cambios que implementes serán para bien. Piscis Estarás bien predispuesto para aprender y para informarte sobre nuevos temas de interés. Por eso podrías pedirle a alguien cercano que te explique cómo utilizar mejor los nuevos programas, redes y aplicaciones que hoy son tan elementales. Trata de adaptarte a los nuevos tiempos.

