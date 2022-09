El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de septiembre Mercurio, el astro de la comunicación, se puso retrógrado en el signo de Libra. Mira cómo esto impactará en tu signo, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 12 DE SEPTIEMBRE 2022 Y eso mi gente bella, les cuento que durante el fin de semana Mercurio, el astro de la comunicación, se puso retrógrado en el signo de Libra, donde permanecerá hasta el 23 de septiembre, así que hoy te diré cómo impactará este tránsito en tu signo. Presta mucha atención… Aries: Sentirás que tú pareja o tu socio actuarán de una manera contradictoria. Pero no será buena idea presionar o exigir prontas resoluciones. Permite que los demás se tomen su tiempo para decidir. Aprovecha para observar y reflexionar sobre tus vínculos. Tauro: Probablemente te cueste integrarte en tu ámbito de trabajo, porque te sentirás un poco aislado y preocupado por una situación personal. Aprovecha para hacer tareas de revisión o de investigación. Podría ser buena idea iniciar un tratamiento de belleza ¡en especial de manos! Géminis: Tal vez te hagas algunos cuestionamientos o te sientas inseguro con respecto a tus sentimientos. Pero no te apresures a sacar conclusiones. La diosa de la inspiración puede tardar un poco más en presentarse, pero si te concentras lo suficiente ella llegará. Cáncer: Podrían surgir algunas diferencias con tus parientes. Por eso será mejor que pospongas las mudanzas, las celebraciones importantes o los negocios familiares porque cada uno tendrá una opinión diferente y no será fácil llegar a un acuerdo. Podrías retomar la comunicación con alguien del pasado. Leo: Puede generarse un silencio, un vacío en la comunicación o malos entendidos con una persona cercana. Si no estás convencido de lo que piensas o te faltan elementos para evaluar una situación, calla. Los trámites judiciales y vinculados a sociedades hallarán demora. Virgo: Si te deben algún dinero, tendrás que esperar unos días más para cobrarlo. Tampoco ahora es conveniente firmar contratos o armar sociedades comerciales. Sin embargo, es un buen momento para planificar. Si estás pensando en hacer un nuevo negocio aprovecha para investigar opciones. Y no te muevas porque en breve regreso con más sobre Mercurio retrogrado en Libra y el impacto en tu signo… Libra:Tu actividad mental estará exaltada, pero en lugar de decir tus pensamientos a viva voz cultivarás el diálogo interior. Pero cuidado con dar por sentado el pensamiento de los demás o mascullar demasiado sobre una misma idea porque el panorama es y será fluctuante. Escorpio:Pregúntate si dijiste algo controvertido o sí, con tu actitud, provocaste un alejamiento de un ser que aprecias. Tal vez juzgaste mal a alguien o sin querer lo difamaste. Tu aprendizaje más elevado llegará cuando admitas tus errores. Conéctate con una vibración espiritual. Sagitario:En lo relacionado a grupos de trabajo, estudio o esparcimiento habrá momentos tensionantes y no será fácil llegar a un acuerdo. Si llevas a cabo actividades conjuntas prepárate porque el panorama puede desconcertarte. Luego de esta etapa sabrás con quien puedes compartir tu sueño. Capricornio:En el área del trabajo habrá demoras, pequeños contratiempos. Sentirás que cuando estás por alcanzar la cima algo te hace descender. Pero mantén la calma, porque finalmente lograrás tus objetivos y será con grandes honores. No dejes cabos sueltos. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Los asuntos migratorios y los trámites legales en general sufrirán demoras. Además, te cuestionarás algunas creencias, así como la veracidad de ciertas personas que tienes en un pedestal. También es posible que suspendas temporalmente tus planes de viajes o estudios. Piscis: Si estabas esperando que te concedan un préstamo o contabas con un dinero extra este ingreso podría demorarse. Además, te harás profundos cuestionamientos y transformarás tu manera de pensar. Despréndete de aquellas ideas que ya no tienen utilidad para tu vida. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 1, 18, 24, 59, 65, 93 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

