El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de octubre Tu encanto se potenciará y disfrutarás como nunca de las delicias sensuales. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 12 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz miércoles! Te cuento hoy se conmemora a María Lionza que es una deidad protectora de la naturaleza a quien puedes hacerle peticiones de amor y dinero. Por otro lado, la Luna andará por Tauro y a su paso hará aspectos armónicos con Neptuno y Plutón, así que nuestro encanto se potenciará y disfrutaremos como nunca las delicias sensuales. A la hora del amor quiero que recurras a los perfumes, las velas y la música para crear una atmósfera fascinante. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESCUBRO GRADOS MÁS SUTILES Y PROFUNDOS DE PLACER". Si hoy, 12 de octubre estás de cumpleaños… Cumplir años con Venus, la diosa del amor, en tu signo es una bendición. A partir de hoy se potenciarán tus encantos naturales y tendrás muchos admiradores. Además, contarás con mayores herramientas para progresar ya que recibirás préstamos, regalos y herencias. La Copa de la Suerte: 2, 25, 33, 82, 95, 97 Aries: Este será un momento ideal para ahorrar y ordenar tu economía. Te vendría bien "sentarte" para hacer números, revisar inversiones y aclarar cómo quieren manejar el dinero de aquí en más. Considerarás la posibilidad de pedir un aumento de sueldo. Tauro: Con la luna en tu signo se incrementará notablemente tu nivel de energía, tu seducción y tu encanto natural. Tus metas serán ambiciosas, pero tendrás la ayuda de un grupo de gente. Programa tu intención para lograr lo que te propones. Géminis:Se activarán tus capacidades extrasensoriales y buscarás adentrarte en el territorio de lo misterioso y espiritual. También te interesarás en el bienestar común, así que será una buena ocasión para que hagas tareas de servicio y ayudes desinteresadamente a otras personas. Cáncer: Habrá un incremento de tu vida social, con numerosas propuestas, eventos e invitaciones. Tomarás conciencia de la importancia que tiene la amistad y conocerás personas de distintos ambientes sociales que te traerán renovación y cambio. Proyectarás tus sueños y esperanzas hacia el futuro. Leo: Tendrás que cumplir con algunos compromisos sociales y será inevitable que hagas algunos gastos extras. Si eres empleado y/o tienes personas a tu cargo habrá modificaciones en los acuerdos de trabajo. Ocuparás un lugar de mayor exposición, así que sé sabio. Virgo: Los astros te favorecerán y te sacarán de la inercia. Comenzarás a moverte para arreglar tus papeles, acelerar trámites de visado y resolver asuntos legales. Todo evento relacionado con el extranjero, con viajes o con estudios tendrá repercusiones positivas en el futuro. Libra: En la alcoba explora tus deseos y anímate a compartirlos, no escatimes en caricias y demostraciones de afecto. Una lencería adecuada ayudará a lograr el clima ideal para disfrutar de encuentros intensos. Solo será cuestión de que te entregues al placer. Escorpio: Superarás a algunas decepciones amorosas gracias a que aprenderás a darle a cada persona su justo valor. Si estás en pareja te esperan encuentros con un alto nivel de romanticismo. Y, si estás soltero, conocerás a alguien con quien te sentirás unido espiritualmente. Sagitario: Si quieres gozar de una buena salud tendrás que bajar el ritmo y descomprimir tu agenda. Como producto de las tensiones acumuladas podrían presentarse algunos malestares físicos. ¿Ya pensaste en hacer natación, yoga o en tomar una sesión de masajes? Capricornio: Sentirás un romance o una atracción especial, aunque deberás esperar a que pase la fascinación del primer momento para comprobar si la relación puede funcionar. Si tienes hijos o trabajas con niños ahora necesitarán más que nunca de tu firmeza y apoyo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Te preocuparás por el bienestar y el porvenir de cada uno de los miembros de tu familia. Si aún no has cumplido el sueño de tener tu casa propia se darán las condiciones para que puedas concretarlo. Averigua más acerca de créditos inmobiliarios. Piscis: Si estabas buscando entretenimiento o ponerle un poco de swing a tu vida alégrate porque se ampliará el abanico de posibilidades y tendrás diferentes opciones para elegir. Alguien que conocerás en un curso o grupo de estudios ejercerá una fascinación especial sobre ti.

