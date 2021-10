El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de octubre ¡Ojo! Antes de empeñar tu palabra o de comprometerte tienes que investigar primero. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 12 DE OCTUBRE ¡Y eso gente linda, feliz y bendecido martes! Les cuento que en este día la Luna hará un trígono con Urano y una cuadratura con Mercurio. Será una buena ocasión para que tomes iniciativas independientes en el plano del trabajo y para que te desenvuelvas de una manera más autónoma a nivel profesional. Sin embargo, no te recomiendo que firmes contratos o cierres negocios importantes con otras personas. Antes de empeñar tu palabra o de comprometerte realiza un exhaustivo estudio de mercado y busca asesoramiento legal. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CONFÍO EN EL ÉXITO FINAL". Si hoy, 12 octubre, estás de cumpleaños… En esta revolución solar tendrás la chance de independizarte a nivel profesional y económico. Te darás cuenta que la posibilidad de avanzar y abrirte caminos en la vida depende de ti. No temas salirte del libreto y confía en tu capacidad de improvisación. La Copa de la Suerte: 16, 28, 56, 74, 87, 95 Aries: Últimamente te has esforzado por obtener mayores recursos y déjame decirte que ¡tu trabajo no ha sido en vano! Recibirás las ganancias económicas que mereces y el empujón que necesitas para seguir creciendo en el plano material. Ahora podrás reinventarte. Tauro: Comenzarás a disfrutar de grandes avances, surgirán viajes y experiencias renovadoras en tu agenda y se impondrá un cambio positivo. Yo sé que a ti te gusta la seguridad, pero ahora tendrás la oportunidad de dejar atrás apegos para que tu vida tome un rumbo más prometedor. Géminis: Hoy tu deseo se intensificará y ejercerás un fuerte poder de magnetismo. Sexo, creatividad y liberación se conjugarán inaugurando un período de plenitud a nivel personal. Descubrirás sensaciones nuevas para restaurar tus energías físicas, mentales y emocionales. Cáncer: La interacción con tu pareja o tu grupo de amigos te ayudará a reformular tus proyectos. Necesitas sumarte a grupos y darte cuenta que formas parte de algo mayor. Escucha a todas las voces porque de esa forma podrás recatar brillantes ideas. Leo: En tu trabajo las reglas del juego cambiarán, pero sabrás improvisar y adaptarte a las novedades. Tu jefe se mostrará más permisivo y ganarás mucha libertad en tu día a día y si trabajas de manera independiente, alégrate porque el panorama se vislumbra prospero. Virgo: Alégrate porque te liberarás de restricciones autoimpuestas. Una persona con una gran visión te ayudará a despertar y a derribar las barreras que te impedían expresar lo que en verdad anida en tu corazón. Se abrirá la puerta de la jaula y podrás volar. Libra: Tus parientes te verán como un referente y tu posición será clave a la hora de cerrar negocios familiares. Si te toca realizar una operación comercial asegúrate de que todas las personas involucradas apunten para el mismo lado. En la unión estará la fuerza. Escorpio: Las relaciones sociales y la comunicación serán ingredientes importantes para lograr avances en tu vida. Tus vínculos progresarán mucho siempre que estés dispuesto a hablar en libertad y a escuchar al otro con la mente abierta. También incorporarás nuevas ideas. Sagitario: La posibilidad de conseguir rápidamente un mejor sueldo, un mejor puesto y un mejor nivel de vida estará presente, pero ahora todo depende de ti. Si logras adaptarte a los nuevos tiempos lograrás grandes avances a nivel financiero y nadie conseguirá detenerte. Capricornio: ¡Al fin podrás guiarte por lo que marca tu corazón! A la hora de tomar decisiones, actuarás de acuerdo a tus anhelos más genuinos en lugar de cumplir con mandatos. Lograrás desatarte y resurgir en una nueva versión de ti más moderna y mejorada. Acuario: Saldarás una cuenta pendiente con alguien de tu grupo familiar y te sacarás de encima un peso que venías cargando desde hace largo tiempo. Será una excelente ocasión para te inclines hacia las fuerzas superiores y agradezcas esta oportunidad de enmendar errores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Todas tus relaciones evolucionarán y mejorarán notablemente, no desaproveches este tiempo refrescante, y aprende a valorar las opiniones de las personas a tu alrededor. ¡No olvides que la amistad es la energía que te mantiene vivo, joven y en movimiento!

