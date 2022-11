El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de noviembre Excelente tiempo para conectar con tus tradiciones y estrechar lazos familiares. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 12 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz sábado! Les cuento que la Luna está transitando por el signo de Cáncer, así que estaremos afectivos, susceptibles y haremos una mirada retrospectiva. Será un momento propicio para buscar el calor del hogar y el cobijo de las personas cercanas. También para que estreches los lazos de unión con tus familiares y recuerdes tus orígenes. Quiero que te alimentes con una comida típica de tu tierra, que escuches la música que sonaba en tu infancia y que conectes con tus tradiciones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS SERES QUERIDOS SON MI CONTENCIÓN". Si hoy, 12 de noviembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo sentirás que tienes el mundo en tus manos y tomarás consciencia de que eres el dueño de tu destino. Con fe, confianza y entrega conquistarás nuevos territorios. En el ámbito amoroso te debatirás entre dos propuestas diametralmente opuestas ¡sigue tus instintos! La Copa de la Suerte: 9, 28, 40, 45, 59, 73 Aries: Los asuntos familiares y domésticos requerirán una actitud más comprometida de tu parte. Será un buen momento para recordar a los seres queridos que ya no están o para retomar contacto con personas del pasado. Cada tanto es bueno hacer una mirada retrospectiva. Tauro: Los astros te estimularán a estudiar, hacer cursos o informarte sobre los temas que más te interesan. Aunque sentirás deseos de dialogar a causa de tu timidez, en un principio te costará abrirte. Rodéate de personas con las que puedas compartir tus intereses. Géminis: Tendrás ingresos extras y se abrirá tu campo de posibilidades en cuestiones de dinero. Además, los negocios vinculados a los bienes raíces serán muy prósperos. Un familiar te hará una propuesta económica atractiva, tómate tu tiempo para analizarla. Cáncer: Comenzarás el día con el pie derecho ya que la Luna transitará tu signo y te traerá la oportunidad de dar inicio a nuevos emprendimientos. Es el momento de valorar lo que eres como individuo único y de sorprender al mundo con tu espontaneidad. Leo: Es momento de crear una atmósfera de tranquilidad a tu alrededor para sentir la vibración del universo que te rodea. Las respuestas a tus más profundos interrogantes llegarán por medio de sueños o coincidencias inexplicables. Un asunto del pasado concluirá de la mejor manera. Virgo: Si logras superar el aislamiento, tu vida desplegará otras facetas y renovarás las esperanzas. Las personas que te rodean mostrarán una actitud comprensiva, te inspirarán y colaborarán a tu causa con maravillosas ideas. Llegó el momento de que te juegues por la amistad. Libra: Un objetivo por el que vienes esforzándote hace largo tiempo finalmente se concretará, brindándote una sensación de logro. Es probable que te premien o que recibas finalmente ese nombramiento que esperabas. Tu familia te dará su apoyo y vivirás momentos de gran emoción. Escorpio: Cargarás las "baterías" y retomarás un proyecto personal que había quedado en pausa. Se activarán las conexiones con el extranjero, las visitas de familiares que viven lejos y la posibilidad de hacer pequeños viajes de placer. Los estudios de metafísica o espiritualidad captarán tu interés. Sagitario: Tu vida sexual cobrará mayor importancia y con tus atractivos secretos despertarás las fantasías de tu pareja o amante. Descubrirás el deseo que habita en lo más profundo de ti, te atreverás a conocerte más a fondo y vivirás tu intimidad de una manera más intensa. Capricornio: Las lunaciones te provocarán la necesidad de buscar compañía. Tu pareja captará todo tu interés y se transformará en una fuente de afecto primordial. Si estás soltero conocerás a alguien con una personalidad dulce, protectora y tierna que sabrá ablandarte. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Tomarás consciencia de que para sentirte bien necesitas invertir más tiempo y dedicación en tu cuerpo, y cultivar hábitos más positivos. La solución a tus malestares físicos o problemas de salud llegará por medio de un familiar. Recuerda que es preferible prevenir que curar. Piscis: Se presentará el escenario ideal para reflexionar acerca de tus relaciones amorosas y replantearte algunos gustos y preferencias personales. Aunque estarás lleno de afecto, ternura e inspiración te tomarás tu tiempo para decidir a quién entregarle tu corazón.

