El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de noviembre

VIERNES, 12 DE NOVIEMBRE ¡Feliz viernes mi bella gente! ¡Bienvenido sea el fin de semana! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Piscis desde donde hará un sextil con Venus, por eso será una ocasión perfecta para escuchar música, ir al teatro o bailar al ritmo de bellas melodías. Quiero que te des permiso para disfrutar de la magia y del placer de estar vivo. La dicha estará flotando en el ambiente y sentirás una corriente de empatía entre tú y los seres que te rodean. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "FLUYO SUAVEMENTE CON LA VIDA Y CON CADA EXPERIENCIA". Si hoy, 12 de noviembre, estás de cumpleaños… Un halo de magia, sensualidad y misterio te envolverá a lo largo de todo el año. Prepárate para un nuevo amanecer y para vivir una experiencia amorosa que tendrá toda clase de matices y condimentos. El estado de inspiración será continuo y te sentirás pleno. La Copa de la Suerte: 5, 17, 32, 44, 60, 75 Aries: Este fin de semana has las paces contigo mismo, baja el ritmo acelerado que llevas y regálate un espacio para la reflexión. Ahora estás hipersensible y necesitas fluir con energías más sutiles. Ponte algo de música y esparce una esencia relajante en el ambiente. Tauro: Durante estos días notarás que vibras de manera positiva y que aumentan tus ganas de crecer y de incorporar nuevas experiencias. También notarás una buena recepción en las reuniones y eventos sociales a los que asistas. Proyectarás una gran empatía. Géminis: Tienes un "amigo invisible" que por detrás estará coordinando un plan que te ayudará a triunfar profesionalmente. Responde a las nuevas exigencias con dedicación y esmero porque todo el tiempo que le dediques a ascender, valdrá la pena. Cáncer: Este fin de semana te contactarás con seres de fe que buscan respuestas en el ámbito de la metafísica, e incrementarás tu confianza en las energías superiores. Sigue el norte que marca tu brújula interior porque ampliar tus horizontes espirituales te ayudará a superarte. Leo: Tu magnetismo sexual se agitará y sentirás la necesidad de buscar un nivel más alto de satisfacción íntima. Ahora te volverás un experto amante que sabrá cómo establecer una conexión física y emocional con esa persona con quien quiera compartir sus pasiones. Virgo: Este fin de semana desarrollarás una mayor autoestima y esto impactará de manera muy positiva en tus relaciones. Te esperan grandes novedades en el plano amoroso, ya que fluirá la atracción y habrá alguien dispuesto a ir a tu ritmo y compartir tus intereses. Libra: Te desempeñarás con gran naturalidad en tu trabajo. Estarás muy servicial y con tu toque especial volverás la realidad mucha más llevadera y agradable para los seres que conviven contigo. Te darás cuenta que la felicidad también puede encontrarse en las pequeñas cosas. Escorpio: Durante estos días te expresarás con naturalidad, actuarás de manera genuina y no te importará mostrar tu faceta más sensible porque cualquier cosa que hagas estará llena de inspiración. Canaliza toda esa creatividad a través de una actividad artística; canta, baila y saca a relucir tu brillo. Sagitario: Las estrellas influirán en tu vida familiar y harán que circule el flujo de afecto. Será oportuno acondicionar tu hogar y adquirir los artículos que necesitas para sentirte más cómodo. Ocuparte de estas cuestiones te ayudará a afianzar tu sensación de pertenencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Capricornio: Este fin de semana sentirás la necesidad de ampliar tus conocimientos, de cultivarte y de aprender cosas nuevas. Conocerás a personas con un alto vuelo intelectual que compartirán tus inquietudes. Dale rienda suelta a tu imaginación y atrévete a navegar otras aguas. Acuario: Contarás con la ayuda anónima de alguien a quien le importa tu bienestar y desea que no te falte nada. Un problema económico que te venía preocupando se solucionará "mágicamente" y esto te servirá para darte cuenta que en los momentos de necesidad el universo responde. Piscis: Las estrellas te vaticinan un momento de crecimiento personal. Tu intuición te hará elegir las amistades correctas e inaugurarás esta nueva etapa en compañía de gente intachable. Tus perspectivas de construir un futuro a la medida de tus sueños hoy se volverán más reales.

