El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de mayo Hoy es día de San Pancracio, el Santo del dinero y la suerte ¡te cuento qué ritual deberás hacer para atraer el billete verde! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 12 DE MAYO Te cuento que hoy es el día de San Pancracio, el Santo del dinero y la suerte, así qué pon la imagen de él con su dedo elevado de forma que apunte al interior de tu hogar o tu local, enciéndele una vela y pídele que te de fortuna. Por otro lado, les cuento que la Luna transitará por Acuario y hará una configuración positiva con Júpiter, así que tendremos enormes ansias de libertad. Será una excelente oportunidad para que amplíes tu abanico de opciones y renueves tu círculo social. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TENGO LA OPORTUNIDAD DE REINVENTARME Y SUPERARME" . Si hoy, 12 de mayo estás de cumpleaños… Estarás bajo la influencia del cuarto creciente, así que te sentirás un poco sacudido a nivel emocional. La buena noticia es que habrá alguien que te apoyará y te ofrecerá sostén en los momentos de turbulencia. Conformarás alianzas perdurables. La Copa de la Suerte: 3, 7, 29, 34, 50, 54 Aries: Un intenso deseo de renovación te llevará a relacionarte con todo tipo de gente y a ampliar tu círculo de amistades. Tu participación generará un impacto muy positivo dentro de tu comunidad. La interacción te vivificará y te dará una razón de ser. Tauro: La sabiduría y la sumatoria de las buenas acciones que tuviste en el pasado te colocarán en la cima. Además, lograrás fomentar el trabajo en equipo y un trato amigable entre tus compañeros. A la hora de ejercer tu profesión aplicarás la inventiva. Géminis: Si estás tramitando tu visa o llevando a cabo una acción legal alégrate porque tendrás buena estrella. Además, te codearás con gente de espíritu aventurero que te incitará a recorrer nuevos caminos. Este es un momento para que te muevas libremente. Cáncer:U na persona de rango te dará una fuerte muestra de confianza y su influencia será de vital importancia a la hora de enfrentar desafíos. Tu mirada de rayos x te ayudará a leer las intenciones ocultas de los demás y a descubrir misterios. Leo: Si estás en pareja sentirás como si una inyección de adrenalina reanimara el vínculo. Si estás soltero alégrate porque alguien se mostrará interesado en compartir su mundo contigo. Permite que esta corriente de amor enriquezca tu vida y la vuelva aún más excitante. Virgo: Hay hábitos cotidianos que pueden ayudarte a renovar tus energías y aportarte mayor vitalidad. Si sales a correr regularmente oxigenarás tu cuerpo, te ventilarás e incentivarás a tu sistema circulatorio. La práctica de ejercicio te llevará a encarar tu rutina con mayor entusiasmo. Libra: Tu vida amorosa es bastante excitante y vertiginosa. Alguien te impactará con su personalidad arrolladora, te hará te hará sentir temblores y subir las pulsaciones Son grandes las oportunidades de que vivas un romance fugaz que tendrá todos los condimentos que más te gustan. Escorpio: Con la Luna transitando por el fondo del cielo será una excelente oportunidad para que inviertas en herramientas, electrodomésticos o mobiliarios que te sirvan para mejorar tu desenvolvimiento en el hogar. Los seres que conviven contigo se mostrarán proactivos y dispuestos a colaborar. Sagitario: Será un día en el que recibirás buenas noticias, además de llamados e invitaciones interesantes que te permitirán despejarte y entretenerte. Una relación de tinte fraternal se convertirá en tu principal fuente de alegría. Tendrás con quien compartir tus hobbies y pasatiempos preferidos. El niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Una vibración de abundancia te ayudará a agrandar tu patrimonio. Las iniciativas que tomes en el campo económico representarán un progreso para todo tu grupo familiar. Podrías reformar tu vivienda o invertir en el mercado inmobiliario. Acuario: La Luna transitará por tu signo, así que será un momento propicio para dar inicio a nuevos proyectos. Estarás más apasionado y a la hora de hablar serás muy convincente. Adopta un discurso positivo y atraerás la compañía de personas luminosas. Piscis: Trata de abstraerte de las obligaciones y de hacer una pausa para indagar en el mundo de la metafísica. Considera la opción de ir un retiro espiritual o a un spa en el que puedas meditar, hacer caminatas al aire libre o escuchar cuencos tibetanos.

