El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de mayo Si estás en pareja prepárate porque resurgirá la pasión. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 12 DE MAYO ¡Feliz jueves mi gente! Te cuento que hoy es el día de San Pancracio el Santo del dinero y la suerte así que pon la imagen de él con el dedo elevado de forma que apunte al interior de tu hogar o tu local, enciéndele una vela y pídele que te de fortuna. Por otro lado, la Luna transitará por Libra y hará una oposición con Júpiter en Aries así que estarás dispuesto a luchar intensamente para conquistar un amor. Si estás en pareja prepárate porque resurgirá la pasión. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESPLIEGO MI ENERGÍA PARA GANAR LO QUE DESEO". Si hoy, 12 de mayo estás de cumpleaños… Durante este ciclo retomarás contacto con personas y ámbitos que habías dejado de frecuentar. Tendrás ocasión de recurrir y aplicar las enseñanzas que te dejo el pasado y también segundas oportunidades para resarcirte y alivianar karma. Guíate por tu sexto sentido La Copa de la Suerte: 10, 11, 47, 62, 88, 90 Aries: Pondrás una impronta de alegría en el mundo que te rodea y sentirás que tienes alicientes por los que luchar. Será un momento ideal para que vivas experiencias con tus amigos y tu pareja. Los vínculos se convertirán en una fuente inagotable de inspiración. Tauro: Tendrás una actitud servicial y te sentirás con buena disposición para realizar tu trabajo diario. Sentirás que hay una corriente de simpatía entre tú y tus colegas y que tu trabajo se convierte en el ámbito perfecto para desarrollar tu veta humanitaria. Géminis: Conocerás a un nuevo grupo de personas y tendrás la ocasión de hacer gala de tus habilidades sociales. Eres un ser muy simpático, así que causarás una maravillosa impresión en los demás. Ponte prendas refinadas y parecerá que en lugar de caminar flotas. Cáncer: Una persona influyente beneficiará a tu entorno familiar ofreciendo su guía y protección. Recuerda que no hay nada que fortalezca más los lazos afectivos que aceptar al otro tal como es y mostrarse compresivo. Deja fluir la ternura que habita dentro de ti. Leo: Crecerá tu sed de conocimiento y tus preguntas hallarán las respuestas que estabas buscando. Se abrirán horizontes nuevos que superarán tus expectativas. Será un momento ideal para que comiences a estudiar algo relacionado con el arte y para que conozcas gente afín. Virgo:Tu economía formará parte de un círculo virtuoso y te dejarás llevar por una corriente muy prospera. Este es un momento para que recibas lo que te da la vida con los brazos abiertos. Acepta lo que te ofrecen sin excusas tontas ni falsas molestias. Libra:Eres una persona muy agradable y últimamente tu nivel de seducción es elevado. Aquellos con los que te vincules tendrán una actitud generosa e intentarán conquistarte. Tienes un criterio excelente para evaluar a la gente úsalo antes de involucrarte con alguien. Escorpio:Existe ahora una fuerte conexión entre tu parte física y espiritual y estás vibrando en una atmósfera de purificación. Cierra los ojos y piensa que estás inhalando amor y cuando exhales expulsa cualquier tipo de temor. Un gesto comprensivo que has tenido en el pasado será recompensado. Sagitario: Encuentras amistades comprensivas para vincularte y el hecho de que te presten tanta atención te llena de alegría. En los círculos que frecuentas serás el "niño" mimado y la admiración que recibas te retroalimentará. Aprovecha la energía reinarte para crear nuevos proyectos. Capricornio:El cariño incondicional de tus familiares y el deseo de tener un hogar más próspero será el motor de base que te ayudará a triunfar y alcanzar las más altas esferas. Te sentirás motivado y asumirás nuevas responsabilidades con buena predisposición. Acuario: Hoy estarás en armonía con tu entorno ya que encontrarás un camino para encauzar tus sueños y anhelos. Las opiniones e ideas que tienes para aportar serán maravillosamente acogidas. Personas extranjeras te extenderán una mano para que puedas crecer y desplegarte. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Tu mundo sentimental se volverá muy intenso y vivirás una etapa de transformación total en tus relaciones. En el ámbito erótico abrirás las puertas hacia dimensiones desconocidas. Te unirás a tu amante hasta sentir que los dos juntos son como un solo ser.

