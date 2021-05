El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de mayo Ten cuidado al abrir la boca en situaciones con las que no estés dispuesto a comprometerte. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MIERCOLES, 12 DE MAYO ¡Y eso, mi bella gente, llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que en este día los cuerpos celestes harán aspectos muy positivos entre sí. En primer lugar, la Luna se asociará a Venus en el signo Géminis y esto hará que mejore la comunicación con nuestro entorno y que valoremos el punto de vista del otro. Además, Mercurio hará un trígono perfecto con Saturno que hará que nuestras palabras adquieran más peso y nos comprometamos con aquello que pensamos y decimos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS VÍNCULOS ME CONECTAN CON MI SER ESENCIAL". Si hoy, 12 de mayo, estás de cumpleaños… Hoy recibirás muchas muestras de afecto a través de mensajes, halagos y palabras afectuosas. Percibirás un clima amigable asique te mostrarás más simpático y conversador. También estarás bastante más coqueto y pícaro y andarás un poquito en cada flor. La Copa de la Suerte: 28, 32, 44, 48, 67, 85 Aries Alguien de tu entorno endulzara tus oídos y te despertará algunas fantasías dormidas. Probablemente te sientas atraído por dos personas de forma simultánea. A la hora de decir lo que piensas encontrarás las palabras justas y te expresarás con simpatía. Tauro Venus, tu planeta regente, se asociará a la Luna en el signo de Géminis impactando de una manera muy benéfica en tu economía. Será un momento ideal para comprar, vender o hacer trueques. Sabrás seducir a tus socios o clientes. Géminis La Luna y Venus te ayudarán a crear buenas alianzas y a encontrar los socios ideales para tus proyectos. Tu simpatía logrará despertar interés y curiosidad en las personas que te rodean. Recuerda que tu ingenio y humor son tus principales armas de seducción. Cáncer Podrían surgir algunas intrigas o situaciones triangulares a nivel sentimental. Es posible que sientas un poco de nostalgia y que te veas tentado a idealizar una antigua relación. Te recomiendo que te despidas del pasado así no tropiezas dos veces con la misma piedra. Leo Tu vida social se multiplicará y a la hora de salir contarás con una oferta de opciones muy variada. Asistirás a eventos y a celebraciones donde conocerás gente muy atractiva. Si te encuentras soltero alegrete porque surgirá alguien afín dispuesto a charlar y a conocerte. Virgo Los asuntos de trabajo irán viento en popa. Venus y la Luna en tu medio cielo te traerán mucha popularidad. Tendrás muy buena imagen y esto te permitirá posicionarte mejor. Si estás buscando empleo coméntaselo a tus conocidos para que te recomienden. Libra Venus, tu estrella regente, traerá novedad, movimiento y mayor diversidad a tu vida. Si te encuentras en pareja notarás que hay buen dialogo, mayor integración y deseos mutuos de evolucionar. Los solteros conocerán a alguien muy inspirador y posiblemente será extranjero. Escorpio Tu intimidad adquirirá un tinte más sensual y erótico. Tu compañero de lecho te hará propuestas novedosas y con su ingenio logrará despertar tus fantasías más ocultas. Te recomiendo que ventiles tu alcoba y que aromatices el ambiente con fragancias frescas. Sagitario La Luna y Venus favorecerán tu esfera sentimental. Asique prepárate porque te esperan vivencias bellas y románticas. Si estás soltero surgirán dos propuestas atractivas y por momentos tendrás que hacer malabares. Si estas felizmente casado dile a tu amor cuanto aprecias su compañía. Capricornio En el trabajo surgirán propuestas atractivas y novedosas que te incentivarán para cumplir con tus obligaciones. Si estás desocupado aprovecha esta ocasión para tocar puertas y ofrecer tus servicios. También será un momento ideal para realizar tratamientos de estética. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Te tocará vencer la timidez para mostrarle al mundo tu belleza y tus encantos. Ponte prendas de vestir que exalten tus dones naturales y que dejen traslucir la chispa que llevas dentro. Cada tanto todos necesitamos recibir algunas miradas y halagos ¡ponte en primer plano! Piscis Tendrás la oportunidad de mejorar la relación con tus familiares y de llegar a un acuerdo en diferentes temas. Es posible que recibas una visita especial o que te plantees nuevas pautas de convivencia. También será un momento excelente para que decores tu casa.

