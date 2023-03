El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de marzo Día importante porque podrías recibir una herencia ¡Y ojo con la familia! ten cuidado que no te estés alejando de tus seres queridos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Les cuento que la Luna estará transitando por Escorpio desde donde hará trígonos con Mercurio, el Sol y Neptuno en Piscis. Con tantos planetas en signos de agua se agudizará nuestra intuición y poder psíquico y estableceremos vínculos afectivos muy profundos y significativos. Será un momento propicio para que indagues en tu interior y te zambullas en el mundo de los sentimientos. Encuentra un buen confidente que te ayude a canalizar tus emociones y a comprenderlas mejor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESARROLLO LA CAPACIDAD SE SENTIR EN PROFUNDIDAD" . Si hoy, 12 de marzo estás de cumpleaños… Durante este ciclo habrá momentos en los que sentirás que vives en una especie de paraíso terrenal. Sin embargo, tus familiares podrían pincharte la burbuja si perciben que eres negligente o que te estás ausentando demasiado del hogar. Alguien sabio te dará consejos sagaces ¡escúchalos! La Copa de la Suerte: 32, 55, 69, 73, 89, 98 Aries: Sexo, fantasía y diversión harán un coctel poderoso. Las condiciones estarás dadas para que experimentes sensaciones fascinantes y placeres intensos, pero ten cuidado con las indecisiones y vaivenes que podrían demorar un encuentro erótico prometedor. ¡Que el temor no ahogue el deseo! Tauro: Se desvanecerá toda sensación de incomprensión o aislamiento y descubrirás un universo nuevo. El diálogo será fundamental para que tu pareja prospere, avance y salga de la rutina. Si estás soltero, encontrarás con quien compartir tus anhelos e ilusiones más profundas. Géminis: Las condiciones serán ideales para desintoxicar tu organismo y mejorar tu calidad de vida. Tendrás el poder de recuperarte de cualquier malestar físico. Ingerir frutas, vegetales y aumentar la dosis diaria de líquidos te ayudará a sentirte mejor. Cáncer: Esta lunación aumentará la posibilidad de que tengas éxito en la conquista amorosa. Las atracciones, los chispazos y los encuentros románticos te envolverán en una intensa ola de energía y si es necesario utilizarás tus armas ocultas para conquistar a quien deseas. Leo: Los astros indican que un familiar te hará una propuesta de negocios que te permitirá un ingreso extra. También podrías recibir dinero por herencias, hacer reformas en tu casa o invertir en operaciones comerciales relacionadas con propiedades. Sentirás que hechas raíces. Virgo: Adoptarás maneras más sagaces de comunicarte y encontrarás compañía acorde a tus intereses. Las personas que te rodean te motivarán para que estudies, te capacites e investigues sobre los temas que más te apasionan. Es un momento para escuchar diferentes puntos de vista. Libra: Administrar adecuadamente tu dinero se volverá prioritario y esencial. Será un buen día para hacer planes financieros y pensar en nuevas formas de aumentar tus ingresos. Además, podrías recibir una propuesta para combinar tus recursos con otra persona, pero piensa bien antes de invertir. Escorpio: Un conjunto de planetas confluirán a tu favor exaltando tus encantos naturales y tus atractivos. Con tu poder magnético atraerás hacia ti lo que más deseas e hipnotizarás con tus palabras, gestos y movimientos. Un grupo de admiradores se fijará mucho en ti. El niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Tendrás la oportunidad de retomar contacto con una persona del pasado o tener una charla profunda con un familiar. Hablar de tus sentimientos te ayudará resolver los asuntos pendientes, aliviará tu consciencia y disminuirá el peso que llevas en tus espaldas. Capricornio: Recibirás una lluvia de invitaciones y propuestas divertidas, y las condiciones serán ideales para fomentar el contacto con personas de diferentes círculos sociales. Escucha a los demás, expresa tus ideas y abre las vías de comunicación ¡conéctate con el mundo que te rodea! Acuario: Tu ambición de progreso crecerá e irás ascendiendo en la esfera social. Asumirás nuevos compromisos, obtendrás mayor prestigio y demostrarás públicamente que eres apto para dirigir a otros. Una figura de autoridad te dará apoyo económico para que puedas lograr tus metas. Piscis: Te llegarán grandes oportunidades para tu desenvolvimiento personal, cumplirás un rol de guía y trasmitirás enseñanzas de vida muy profundas. Podría abrirse un nuevo camino para ti en el extranjero. El contacto con las energías universales te regenerará en cuerpo y alma.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.