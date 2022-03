El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de marzo Déjate abrazar y mecer por la vida. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 12 DE MARZO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz sábado! Les cuento que durante este día el Sol se unirá a Neptuno y hará un trígono con la Luna en Cáncer. Por eso establecerás una conexión emocional muy sutil, comprensiva y profunda con los seres que te rodean. Te zambullirás, bucearás y flotaras en las aguas termales del amor. Quiero que abras cada una de los poros de tu piel y que sientas como esta vibración tan benéfica te va nutriendo por dentro. Déjate abrazar y mecer por la vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "HOY ME ENTREGO AL AMOR". Si hoy, 12 de marzo, estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar el mundo que te rodea te resultará inspirador, sentirás que formas parte de una trama divina y que nada de lo que te ocurre sucede es por casualidad. Tu brújula interior te guiará y estrecharás tus lazos de pertenencia afectiva. La Copa de la Suerte: 3, 20, 46, 58, 67, 89 Aries:El cosmos te ayudará a sentirte pleno en la esfera privada y afectiva. La vida te acogerá y mirarás su cara más protectora así que haz algún rito de agradecimiento en nombre tuyo y de los que más quieres para que la cadena de abundancia no se corte. Tauro:Tu mente será como un semillero de ideas fructíferas y estarás con deseos de dialogar así que será la ocasión perfecta para brindar tus opiniones y escuchar a los demás. Aprovecha también para enviar mensajes cariñosos y para comunicarte con tus parientes. Géminis:Si estás pensando en pedir crédito o financiamiento a tus parientes establece condiciones claras de entrada. Tienes muchas amas, herramientas y recursos para explotar. Quizás llegó la hora de que elabores una nueva estrategia comercial para salir a flote. Cáncer:Tu temperamento que tiende a la timidez será más espontáneo y te encontrarás con personas que pueden contribuir a tu desenvolvimiento económico y social así que aprovecha. Hoy toda relación tomará una gran importancia, pero no dejes ver tu lado débil a nadie. Leo:Estás más propenso a absorber los problemas ajenos, más sensible y más vulnerable. Tal vez no puedas salvar a la humanidad, pero si puedes comenzar por desprenderte de viejos rencores familiares. Es un momento oportuno para que dejes de cargar pesos emocionales. Virgo:Hoy estarás más sociable y predispuesto al intercambio. Tus amistades vendrán en busca de tu veta humana, de tu calidez y de tu contención. Quiero que seas solidario especialmente con las personas que se encuentren desprotegidas, frágiles y desvalidas. Libra:Una persona influyente te ayudará a posicionarte. Haz causa común con tus familiares porque si apuntan todos apuntan hacia el mismo habrá mayores posibilidades de triunfo. Haz un plan de trabajo para que puedas mejorar tu vida y la de los tuyos. Escorpio:Reforzarás la confianza en ti, te sentirás motivado y veras al mundo desde una perspectiva de abundancia. Establecerás una conexión muy profunda con tus seres queridos que se encuentran lejos y surgirá la oportunidad de realizar un viaje de reencuentro. Sagitario:Surgirás situaciones de crisis en las que descubrirás que los demás son como un espejo donde se refleja tu parte luminosa y tu parte oscura. Acéptate con todo lo bueno y malo que tienes y acepta a la persona que tienes a tu lado tal y como es. Capricornio:Te sentirás con un espíritu romántico y con ganas de compartir, estarás dispuesto a ceder para que vuelva la calma en tus relaciones. Es hora de que busques nuevas formas de comunicarte con los que amas ¡aprende más de las personas que tienes a tu lado! Acuario:Tu cuerpo necesitará cuidados y tendrás que responder a sus requerimientos. Necesitarás evitar cambios de temperatura, comer alimentos nutritivos y dormir las horas justas. Quiero que te trates con la devoción que mereces y que pongas todo tu empeño para sentirte mejor. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Le abrirás las puertas a la imaginación y el romanticismo y por eso este será un día fabuloso. Tu personalidad envolvente causará sensación y capturará nuevos admiradores. Pasarás el tiempo expresando tu sensibilidad artística y realizando tus hobbies preferidos.

