El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de junio Te cuento cuál es la afirmación que debes repetir según tu signo para que todo en tu vida vaya mejor. ¡Saca papel y lápiz y anótalas bien clarito! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 12 DE JUNIO Y eso, mi gente bella, ¡feliz inicio de semana para todos! Les cuento que el Sol y Mercurio están dando un paseíto por Géminis, y eso significa que las palabras tendrán un poder gigantesco en estos días. Así que, presta mucha atención, porque te voy a compartir unas afirmaciones que debes repetir para que todo en tu vida vaya mejor. ¡Saca papel y lápiz y anótalas bien clarito! Aries: Es momento de fortalecer tu energía intelectual. Así que repite conmigo: "Permito que mis pensamientos sean libres". Si te animas a volar con la mente, vas a desarrollar tu ingenio y considerarás varias opciones antes de jugar tu carta ganadora. Tauro: ¡Aquí viene un tiempo lleno de oportunidades para aumentar ese capital y progresar como nunca! La suerte estará bailando en el aire, y los buenos negocios estarán en la pista. Recuerda repetir con fe y alegría: "¡Ahora todo lo que necesito me llega a mí!" Géminis: Confía en tu poder de decisión y en tu intuición, porque sabes lo que es mejor para ti. A lo largo del día, inhala profundo y exhala las preocupaciones, y luego repite con alegría: "¡Estoy listo para avanzar con soltura!" Hazlo con fe. Cáncer: En esta etapa, tu mente estará haciendo un trabajo de oro, amarrando los cabos sueltos del pasado y diciéndole adiós a esos fantasmas que aún rondaban por ahí. Afirma: "¡Ahora estoy trascendiendo mis viejos miedos y limitaciones!". Leo: Proyecta un futuro en el que puedas jugar, probar cosas nuevas, experimentar y, ¡hasta para equivocarte si es necesario! Porque, créeme, solo a través de la libertad es que se aprende de verdad. Así que repite: "¡Me doy permiso para cambiar!" Virgo: Estás en una etapa de culminación y es tiempo de celebrar tus logros. Podrás apreciar los frutos de todos los esfuerzos que has realizado. Repite con fuerza y convicción: "Asumo la responsabilidad de mi propia vida". Tomarás el control de tu destino. Libra :En esta etapa afortunada, se desplegará ante ti un nuevo camino lleno de posibilidades. Lo mejor de todo es que no tienes que rendirle cuentas a nadie y puedes avanzar con total inocencia. Repite: "¡Estoy lleno de energía y entusiasmo!" Escorpio: ¡Sin duda, eres un ser intenso y apasionado! Para enfrentar los desafíos diarios, será importante que encuentres una válvula de escape. Y qué mejor que tener complicidad de tu pareja, ya que eso te ayudará a mantener siempre de buen humor. Te invito a afirmar: "¡Disfruto con mi sexualidad!" Sagitario: ¡Sin duda, eres apasionado en tus creencias! Pero, aunque es maravilloso tener convicciones firmes, también es importante relacionarte con personas que piensen de manera diferente. Durante estos días, te recomiendo repetir: "Estoy abierto y receptivo a todos los puntos de vista". Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Tu vida cotidiana puede estar agitada, pero no te preocupes, tengo un consejo para ti. Afirma con convicción y alegría: "¡Creo el bienestar en mi mente, mi cuerpo y mi mundo!" Esta frase poderosa te recordará la importancia de cuidar de ti mismo en todos los aspectos. Acuario: Cuando dejes de dudar de ti mismo y aprendas a aceptarte plenamente, con todos tus matices y contradicciones, descubrirás que la llave de la felicidad se encuentra en tus propias manos. Repite con convicción y amor propio: "¡Me acepto y me apruebo tal cual soy!" Piscis:T endrás la valiosa oportunidad de liberarte de programaciones del pasado que ya no te convienen. Te darás cuenta de que no estás destinado a repetir los mismos patrones que tus antepasados. Es momento de romper con esas cadenas afirmando: "Voy más allá de las limitaciones de mis padres". Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 12, 23, 34, 45, 56, 77 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de junio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.