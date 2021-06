El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de junio ¡Recordar es vivir! En este día aflorarán anécdotas de tu pasado romántico. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SABADO, 12 DE JUNIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que en este día la Luna se asociará a Venus en el signo de Cáncer creando un clima muy tierno y muy cálido. Buscarás estrechar el contacto con tus vínculos afectivos. Será un momento ideal para que decores tu hogar y lo vuelvas un sitio más ameno y confortable. Además, experimentarás deseos de comer cosas dulces o platos que evoquen los sabores de la infancia. También aflorarán recuerdos y anécdotas de tu pasado romántico. Date los gustos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME INCORPORO EN MI MUNDO AFECTIVO". Si hoy, 12 de junio, estás de cumpleaños… Te espera un día lleno de ternura, afecto y comprensión. Tus seres queridos te consentirán en todos los caprichos y crearán alrededor tuyo una atmosfera de contención. Te sentirás apreciado por lo que eres realmente. La vida te mostrará tu cara más generosa. La Copa de la Suerte: 2, 25, 48, 53, 66, 87 Aries Será una excelente oportunidad para que cultives la cordialidad y el entendimiento entre los miembros de tu familia. Además podrías aprovechar para embellecer tu hogar y volverlo un sitio más reconfortante. Invierte en el bienestar de tus afectos. Tauro Será un momento especial para que retomes el contacto con tus amigos y generes un clima de dialogo. Si albergas en tu interior un sentimiento de afecto no te quedes callado y comunícalo. Estarás muy inspirado para contar cuentos o anécdotas. Géminis Es posible que en el día de hoy recibas un regalo con un gran valor simbólico. Tus lazos afectivos ocuparán el puesto número uno en tu escala de valores. Podrías aprovechar para disfrutar de una comida especial junto a tus seres queridos. Cáncer Las influencias de venus exaltarán tus encantos y harán que aflore lo mejor de ti. Es posible que inicies un emprendimiento junto a otro ser o que generes una nueva alianza. Te surgirá el deseo de abrir las puertas de tu corazón y tu intimidad. Leo En este día volverán recuerdos de parejas anteriores y hasta es posible recibas alguna señal. Será buena idea que examines cuidadosamente tus sentimientos y que, si quedó alguna herida sin cicatrizar, trates de sanarla. Reconcíliate con tu pasado. Virgo Encontrarás a personas que compartirán tus sueños y tus ideales humanitarios. También es posible que te involucres en un proyecto que te implique un profundo compromiso emocional. Si asistes a fiestas o celebraciones, prepárate porque tendrás un reencuentro significativo. Libra Este será un día en el que sentirás una profunda sensación de triunfo y podrás compartirla con tus afectos. Te darás cuenta de que el aporte de tus familiares fue decisivo para que puedas conseguir tus objetivos. Celebra este momento tan importante. Escorpio Estarás bendecido por una corriente de abundancia. Si estás pensando en realizar un viaje prepárate porque hay grandes chances de que este anhelo se concrete. Es posible que conozcas a tu alma gemela en otras tierras o que el amor adquiera una nueva dimensión en tu vida. Sagitario Tendrás un halo de misterio e intensidad que despertará profundas fantasías en las personas que te rodean. Tu compañero de lecho te encontrará irresistible y caerá rendido por los influjos de tus encantos. Descubrirás una nueva dimensión erótica. Capricornio Las influencias venusinas favorecerán tus asuntos románticos. Si te encuentras en pareja sentirás que el deseo se incrementa y que el vínculo se enriquece un poco más a cada instante. Si estás soltero, mira bien a tu alrededor porque el amor te estará rondando cerca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Para funcionar mejor necesitas que tu atmosfera cotidiana se vuelva más cálida y reconfortante. Por eso te recomiendo que, si ya es hora, renueves el colchón y los cojines para mejorar tu descanso. Además será un momento propicio para que adoptes una nueva mascota. Piscis Hoy el mundo conocerá tu mejor versión. Te desenvolverás con una gracia muy especial y tus encantos naturales estarás exaltados. Si quieres cautivar a alguien en particular te convendrá aprovechar estas confluencias favorables. Además, tu veta artística estará exaltada.

