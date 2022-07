El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de julio Te recomiendo que resuelvas los temas pendientes y asumas las responsabilidades que venías esquivando. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 12 DE JULIO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que la Luna transitará por Capricornio, será un buen momento para que te organices y te concentres en las cuestiones prácticas. Te recomiendo que resuelvas los temas pendientes y asumas las responsabilidades que venías esquivando. Además, Venus hará un trígono con Saturno, así que te volverás más selectivo a la hora de elegir las compañías. Las relaciones superficiales no resistirán y en cambio perdurarán aquellos vínculos que estén constituidos sobre una base sólida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CADA DÍA SOY MÁS COMPROMETIDO Y MÁS INTEGRO". Si hoy, 12 de julio estás de cumpleaños… A partir de hoy te sentirás mejor predispuesto para consolidar los lazos amorosos. Llegó el momento de darle un lugar de mayor importancia a las personas que te hacen sentir bien y de alejarte de los vínculos tóxicos. Te esperan grandes éxitos a nivel profesional. La Copa de la Suerte: 1, 12, 24, 59, 70, 93 Aries: Este es un momento para que seas persistente y te mantengas firme frente a los obstáculos. En el ámbito profesional ocuparás un rol destacado y sabrás ganarte el respeto de tus colegas. El trabajo extra que realices será bien remunerado. Tauro: Será importante que luches por aquello que consideras justo y que defiendas tus creencias a capa y a espada. Si estás litigando, atravesando un conflicto legal o debatiendo un tema importante continúa firme en tus convicciones. Sigue el ejemplo de las personas sabias. Géminis: Los sentimientos, la pareja y el sexo marcharán sobre rieles. Harás todo lo posible por satisfacer a quienes te rodean con demostraciones de cariño y regalos. Además, tendrás un sexto sentido para detectar quien se te acerca solo por conveniencia y quien te quiere de verdad. Cáncer: Llegó el momento de hacerte valer para lograr el respeto de los demás. Atrévete a cortar con relaciones que te limitan y no te permiten crecer. Se acercará cada vez más gente a ti para buscar tu consejo. Las amistades nuevas tienen los mejores pronósticos. Leo: Por momentos te sentirás bajo presión por temas económicos y de trabajo y deberás cultivar la paciencia. Será importante que te cuides de las malas posturas porque tenderás acumular las tensiones en la espalda. Haz algunos ejercicios de estiramiento para alinear tus centros energéticos. Virgo: Deberás aprender a ser menos frío porque de lo contrario los que te quieren se alejarán de ti. Si te sacas la coraza, notarás que tus relaciones mejoran. Dedica tiempo a tus hijos y al entretenimiento, no dejes que el trabajo y absorba toda tu atención. Libra: Tu vida emocional se estabilizará y buscarás la seguridad en todos los ámbitos, sobre todo en lo económico. Las inversiones para mejorar tu calidad de vida, la compra o la renta de una propiedad te traerán tranquilidad para ti y tu familia. Escorpio: Recuerda el lema "vive y deja vivir" y no entres en conflictos innecesarios con otras personas. El diálogo en calma será la mejor salida. Practica la meditación y las visualizaciones porque todo lo que proyectes en tu mente se te irá dando con el tiempo. Sagitario: El plano económico se presentará próspero y tendrás buenas ideas para escalar posiciones en tu trabajo. Lleva una cuenta detallada de ingresos y gastos porque en la buena administración reside la base de la riqueza. Las posibilidades de progreso serán tangibles. Capricornio: Tú, que en general eres un ser conservador, ahora tendrás una actitud más desafiante. En lugar de cumplir con mandatos te preocuparás por satisfacer tus deseos y darte los gustos. También dejarás de lado las indecisiones en los asuntos del corazón. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Ahora estás cerrando un ciclo lunar, así que saldarás cuentas pendientes. En los momentos de desgano tu familia saldrá en tu ayuda y tu hogar será el bastón en el que podrás apoyarte y superar las inclemencias del mundo. Evita el roce de la calle y los lugares demasiado concurridos. Piscis: En este día tu vida social se incrementará. Tendrás tendencia a dejarte llevar por las sugerencias los demás y lo que opinen tus amigos cobrará especial importancia. Tu capacidad de diálogo se despertará y tus conversaciones te traerán grandes revelaciones.

