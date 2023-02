El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de febrero Si hay cambios en tu vida no los tomes a mal: podrían a ayudarte a resolver un conflicto futuro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO 12 DE FEBRERO ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que la Luna transitará por el signo de Escorpio y hará una oposición con Urano, así que las circunstancias nos empujarán a realizar una renovación profunda. Será importante que aprendas a ser más independiente, tanto en el plano económico como en el emocional. Si hay cambios, no los tomes a mal, ya que lo que en apariencia parece una contingencia, podría liberarte de un conflicto que parecía imposible de solucionar. Usa la improvisación para salir a flote. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI MUNDO EMOCIONAL SE ELEVA". Si hoy, 12 de febrero estás de cumpleaños… Durante este nuevo ciclo, la idea de entregarte al ocio no te atraerá y querrás aprovechar tu tiempo al máximo. Para cumplir con los objetivos que te propongas tendrás que ausentarte del hogar por largas horas. Recibirás mensajes misteriosos a través de los sueños. La Copa de la Suerte: 10, 25, 57, 71, 83, 99 Aries:Hay verdades y misterios ocultos desconocidos para ti que van a salir a la luz. En este momento se pueden producir cambios importantes en tus finanzas, deberías tener cuidado con los impuestos, ponerte al día con las deudas pendientes y reconsiderar algunas inversiones. Tauro:Se activarán las relaciones de todo tipo, sean personales o por trabajo, y podrías recibir una propuesta inesperada. El amor empezará a marchar mejor, aunque para estar más feliz quizás debas romper con una relación que te ata al pasado. Géminis:Libera algo de tu tiempo para descansar porque, si continúas con ese ritmo frenético, podrías afectar tu salud. Aprovecha este domingo para cuidarte y desintoxicar tu organismo. Recuerda que el cuerpo es un templo que hay que mantener puro y saludable. Cáncer:Será un momento propicio para que te dediques a tu pasatiempo preferido o para estar junto a tus hijos. Y si estás soltero, te anticipo que el flechazo de cupido te interceptará en el momento menos pensado, tal vez en una reunión o evento social. Leo:En este día te encontrarás con ciertos cambios e intermitencias en el ámbito privado. Tus preferencias exóticas serán motivo de asombro y es posible que recibas cuestionamientos por parte de tus familiares. Trata de adaptarte al contexto para evitar reclamos o sospechas infundadas. Virgo: Tú tienes tendencia a encerrarte en tu interior, pero ahora es momento de conocer diferentes miradas y puntos de vista. Una conversación "casual" podría cambiar el rumbo de tu destino. Tendrás un gran estímulo mental y esto te ayudará a hacer un descubrimiento importante. Libra: Planifica bien las inversiones y organízate desde hoy por si el panorama financiero cambia de un momento al otro. Recuerda que en estos tiempos de crisis siempre es bueno tener algunos ahorros guardados para salir de cualquier apuro que se pueda presentar. El niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Las idas y vueltas de tu pareja te pondrán en jaque, y por momentos, parecerá que te encuentras en una montaña rusa de sensaciones. Si estás soltero prepárate porque te sentirás atraído por varias personas a la vez. Acepta la variedad y la libertad en tus relaciones sin quejas. Sagitario: Las cargas del pasado se volverán menos pesadas debido a que pagarás antiguas deudas kármicas. Las barreras que te separan de los demás se derribarán y sentirás en carne propia los sufrimientos ajenos. Pero no permitas que nadie te abrume con sus penas, ya que estás hipersensible. Capricornio: Te atreverás a manifestar tus ocurrencias por más "alocadas" que parezcan y tus amigos te ayudarán a mantener el buen tino, para no embarcarte en proyectos demasiado riesgosos. En las fiestas o reuniones sociales serás quien ponga la nota de color. Acuario: En tu ámbito privado las cosas se encontrarán un poco inestables ya que tus familiares podrían desautorizarte. Pero trata de que las emociones no interfieran en las decisiones importantes y mantén la compostura porque cualquier arrebato podría perjudicar tu imagen. Piscis: Hoy tu panorama astral indica que hay circunstancias que están cambiando para mejor y que tienes alcance de tu mano todo lo que necesitas para seguir creciendo. Acepta los giros del destino porque los sucesos sorpresivos te darán la posibilidad de evolucionar.

