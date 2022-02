El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de febrero Si alguien acude a ti en busca de protección y apoyo bríndaselo. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 12 DE FEBRERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz sábado! Les cuento que este es un día muy especial porque la Luna hará un trígono perfecto con Júpiter. Tendrás sensaciones de afecto muy gratificantes. En el plano sentimental tus expectativas estarán colmadas ya que sentirás que estás envuelto en un manantial infinito de cariño. Si alguien acude a ti en busca de protección y apoyo bríndaselo. Por otro lado, Marte y Venus se unirán en Capricornio así que será un momento óptimo para dar comienzo a compromisos y uniones sentimentales. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL AFECTO Y EL ROMANCE SE MANIFIESTAN A TRAVÉS DE MIS VÍNCULOS". Si hoy, 12 de febrero estás de cumpleaños… Tu corazoncito se volverá más cálido y estarás mucho más demostrativo en al ámbito de los afectos. Es posible que te mudes a una casa más grande o que en tu familia le den la bienvenida a un nuevo integrante. Llegarás a la plenitud combinado sexo y amor. La Copa de la Suerte: 1, 12, 30, 58, 75, 86 Aries:Harás un viaje por el túnel del tiempo y te conectarás con sentimientos que estaban latentes en tu interior. Te sugiero que retomes el vínculo con ese ser que has dejado de frecuentar y tanto significa para ti. Recuerda que tu tesoro radica en los afectos. Tauro:Recibirás esa invitación o ese mensaje que tanto esperabas y esto repercutirá favorablemente en tu estado de ánimo. Trata de compensar el buen gesto que han tenido contigo para que siga circulando la buena vibra ¡recuerda que la vida es un ida y vuelta! Géminis:Te conectarás con las leyes de la abundancia y esto se reflejará a través de presentes, regalos e ingresos extras. Una persona influyente se interesará en tu progreso y te hará una contribución generosa. Toma lo que te da la vida ¡te lo mereces! Cáncer:La vitalidad brotará de tu ser con un caudal abundante y te abrirás paso a través de nuevos proyectos que te llenarán de entusiasmo. Un ser de un elevado nivel espiritual te trasmitirá grandes enseñanzas. Tu vida tomará nuevas dimensiones. Leo:Estarás finalizando un ciclo lunar y eso te generará un estado de mayor sensibilidad. Tu parte afectiva estará muy movilizada y es posible que recibas mensajes trascendentes a través de los sueños. Los ancestros y familiares que partieron a otros planos renacerán en tu interior. Virgo:Te relacionarás con personas que le aportarán nuevos ingredientes a tu vida y que te llevarán a percibir la realidad desde otras perspectivas. Permite que la magia penetre en tu vida aunque esto implique postergar otro tipo de compromisos. Este es un tiempo para cultivar vínculos. Libra:Se incrementará tu nivel de auto exigencia y te organizarás para obtener aquello que aspiras. Tus parientes te aportarán ideas interesantes y surgirán objetivos comunes que apuntarán al progreso familiar. Tendrás ayuda y esto aumentará tus chances de triunfar. Escorpio:Estarás con un alto nivel de receptividad para los temas espirituales así que será un momento propicio para que busques un maestro, para acercarte a una religión o para estudiar filosofía. Trata de ir más allá de las creencias de tu familia o tu clan. Amplia tus horizontes. Sagitario:Un aura de protección envolverá a tus afectos y apaciguará las emociones conflictivas. Comprobarás que la fuerza del cariño tiene un efecto sanador sobre las heridas del pasado. Es posible que recibas una herencia o un donativo por parte de un familiar. Capricornio:Notarás que mejora la comunicación con tu pareja y que aflora una deliciosa complicidad. Los solteros se sentirán atraídos por un compañero de estudio, un vecino u otra persona cercana. Será un momento ideal para hacer un viaje romántico o realizar caminatas bajo la luz de la luna. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario:Será un buen momento para ordenar tus horarios, para organizar tu vida doméstica o para que incorpores a tu rutina la práctica de ejercicio. Recuerda que eres responsable por tu bienestar y que debes proporcionarte los cuidados necesarios para mantenerte sano y en forma. Piscis: Tu extrema sensibilidad te llevará a alcanzar un alto vuelo artístico, tus creaciones llegarán al corazón de los demás y sentirás que tienes en tus manos una gran varita mágica. Si tienes hijos te convertirás en su principal fuente de inspiración.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.