El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de enero Superarás esas dudas que te tenían paralizado. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 12 DE ENERO ¡Llegó el jueves, mi gente bella! Les cuento que luego de setenta y cinco días de estar Marte en su fase retrógrada, el planeta rojo se pondrá en movimiento directo en Géminis, así que superaremos esas dudas que nos tenían paralizados. Ahora podrás actuar inspirado por la curiosidad, desenvolverte en distintos ámbitos y comunicarte de manera asertiva. Por otro lado, la Luna transitará por Virgo y se opondrá a Neptuno, así que seremos muy compasivos y serviciales con las personas que tengan algún impedimento físico. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI MENTE Y MI CUERPO ESTÁN PERFECTAMENTE SINCRONIZADOS". Si hoy, 12 de enero estás de cumpleaños… Viajarás o te trasladarás y tendrás la posibilidad de conocer nuevos horizontes. Déjate llevar por el fluir de las cosas, no intentes forzar nada porque la vida te va a llevar por el camino correcto. Tu entorno afectivo y familiar te reclamará y disfrutarás pasando más tiempo en casa. La Copa de la Suerte: 19, 38, 66, 79, 85, 92 Aries: Se pueden presentar algunos achaques y su origen puede estar en tu alma, quizás por conflictos no resueltos del pasado. Tu aprendizaje kármico será volverte más ordenado y comenzar desde ahora una alimentación sana y una rutina de ejercicios. Tauro: Ahora te toca asumir el rol principal en la película de tu vida, pero haciendo lo que te gusta y disfrutas. En el amor el panorama es interesante, aunque poco formal. Presta mucha atención porque podrías sufrir un engaño de alguien de tu círculo de amistades. Géminis: Ahora deberás bajarte del pedestal y aprender a disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Tu aprendizaje será cultivar una actitud servicial hacia tu familia y trabajar para llevar seguridad a tu hogar. Ocuparte de tus seres queridos te dará una base de firmeza emocional. Cáncer: Tu mente estará muy activa y te envolverás en diferentes intereses, estudios y negocios. Además, te mantendrás al corriente de las novedades y compartirás tu información con otras personas. Aprovecha para inscribirte en pequeños cursos y cultiva tus facultades intelectuales. Leo: Ganarás más dinero, sabrás administrarlo bien y lo invertirás sabiamente porque estarás mucho más analítico y prudente, pero no te metas en negocios que no conoces bien. Aprovecha para buscar recursos que te permitan economizar tiempo. Virgo: Este es el momento de mirar a tu interior y decidir si estás a gusto en tus relaciones sentimentales. Piensa mucho antes de tomar una decisión en el campo del amor. Ponte primero a ti y rodéate de las personas que con su vibra positiva te hacen sentir bien. Libra: Percibirás que eres parte de una gran familia universal unida por hilos invisibles. Deja tu ego y ve más allá de tus límites para abrir tu corazón a la corriente del amor. Ayuda al necesitado porque una actitud más humanitaria te permitirá crecer. Escorpio: Tu corazón te llevará a ser una persona más cariñosa y compasiva con tus amistades y tu comunidad. Será un buen momento para sumarte a agrupaciones benéficas y humanitarias. Trabajar en equipo te ayudará a desarrollar una actitud más humilde. Sagitario: Te volverás más perfeccionista y responsable, y trabajarás mucho para que no les falte nada a tus seres queridos. Deberás descubrir cuál es tu misión en esta vida y esforzarte para alcanzar tus metas. Domina tus emociones para desarrollar el don de la paciencia. Capricornio: Este será un día especial ya que te conectarás con tus ideales más elevados. Si pones tu mente en positivo tendrás todo lo que necesitas para crecer en lo espiritual y en lo material porque vas a atraer exactamente lo que estés pensando. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Tu olfato para los negocios y tu capacidad para detectar nuevas fuentes de dinero se agudizará. Pondrás en orden asuntos de finanzas, sucesiones o herencias. Será importante que te organices bien para que puedas disimular tus flancos débiles y capitalizar al máximo tus ventajas. Piscis: El éxito en el amor dependerá de que seas más constante y dejes de lado tu tendencia a la evasión. Si estás soltero podrías formalizar un compromiso, aunque el perfil de la relación será rutinario. Por esta vez deja de soñar con imposibles y pon los pies en la tierra.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.