El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de enero Tendrás buen ojo para los negocios, busca opciones para invertir tu capital. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 12 DE ENERO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy las confluencias positivas entre la Luna, el Sol y Plutón nos ayudarán a obtener logros materiales y a recoger los frutos de nuestros esfuerzos. Tus jefes y superiores apreciarán tu trabajo y querrán recompensártelo. Por eso será la ocasión perfecta para solicitar un aumento de sueldo y mayores beneficios. Además, tendrás buen ojo para los negocios y harás compras o inversiones que te permitirán acceder a una mejor calidad de vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA PROSPERIDAD LLEGÓ A MI VIDA PARA QUEDARSE". Si hoy, 12 de enero estás de cumpleaños… Durante este ciclo viajarás por trabajo y te desplazarás tanto por tierra como por aire. También te irá muy bien si utilizas las aplicaciones y las redes sociales con fines profesionales o para hacer negocios. El mundo ha cambiado y no puedes quedarte afuera. La Copa de la Suerte: 8, 22, 46, 60, 74, 87 Aries: Aunque en el plano de la economía te sentirás próspero y te gratificará todo lo que has logrado hasta ahora, no te conformarás porque te picará el bichito de la ambición. Alguien poderoso e influyente te ayudará a incrementar tus riquezas. Tauro: Te sentirás potenciado y un gran caudal de energía fluirá a través de ti y tomarás las riendas de tu vida. El camino se abrirá a tu paso y notarás con gran satisfacción como se conjuga tu voluntad con las circunstancias actuales ¡expándete! Géminis: Si tienes deudas págalas y si alguien te hirió haz un esfuerzo por perdonarlo porque ahora mi querido Géminis necesitas quitarte de encima cualquier peso muerto que estés cargando. El contacto con la naturaleza te equilibrará y te ayudará a serenarte. Respira aire puro. Cáncer: Los cuerpos celestes indican que este es un día favorable para que siembres nuevas amistades, te relaciones y practiques vida social. Si estás solo podrías conocer a tu amor en una fiesta o evento. Los proyectos que hoy inicies tienen perspectivas prósperas. Leo: En este día obtendrás prestigio, premios y reconocimientos que impactarán de manera contundente en tu bolsillo. Pero, aunque estés orgulloso te recomiendo que no te duermas en los laureles. Mantén la humildad y la actitud servicial en todo momento. Virgo: Este es un momento oportuno para que resuelvas asuntos legales, estudies e incrementes el contacto con otras regiones. Encontrarás una causa que te inspirará, te apasionará y te movilizará. Cada uno de los átomos de su ser se despertarán y no habrá nadie que se atreva a detenerte. Libra: Podrías realizar operaciones comerciales con inmuebles o recibir apoyo financiero de un familiar. Recuerda que un buen negociante debe ser paciente y reconocer a quién tiene en frente. Estudia el terreno que pisas, no des pasos decisivos, sin certezas. Escorpio: El romanticismo estará en el ambiente y se fortalecerán los lazos de unión con tu pareja. Si aún estás soltero tengo buenas noticias para ti ya que estás a un paso de conocer a alguien interesante. No desconfíes, predominan las buenas intenciones. Sagitario: En la medida que avance el día necesitarás ordenarte para sentirte más seguro. Además, lograrás que tus esfuerzos cotidianos te aporten mayores créditos económicos. Escucha las señales de tu cuerpo y come de forma equilibrada para que el estómago no te juegue malas pasadas. Capricornio: En el terreno romántico hoy se caerán las máscaras y se evidenciará la realidad. Es tiempo de que dejes de ocultar tus verdaderas intenciones. Quien te ama deberá aceptar tus luces y tus sombras. Si actúas con honestidad tendrás una vida más plena. Acuario: Un antiguo secreto familiar que afectó a distintas generaciones saldrá a la luz. Correrás el velo del ocultamiento y descubrirás la verdadera causa de ciertos temores y resistencias que anidaban en tu alma. Cura tus heridas emocionales apoyándote en los que te quieren. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:A través de la interacción y el diálogo con los demás descubrirás nuevos e interesantes aspectos de tu personalidad. Tus lazos afectivos, a nivel de amistad, se harán mucho más poderosos. La fraternidad y el compañerismo se instalarán en tu vida.

