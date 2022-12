El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de diciembre Venus, el astro del amor, estará dando sus primeros pasos por Capricornio. Descubre cómo este fenómeno impactará en tu signo, según los astros y El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 12 DE DICIEMBRE Y eso mi gente bella ¡feliz comienzo de semana! Les cuento que Venus, el astro del amor, está dando sus primeros pasos por Capricornio donde permanecerá hasta el 3 de enero, así que hoy, te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries En tu ambiente profesional hallarás el renombre, el prestigio y el reconocimiento que te mereces. Pero, si quieres mantenerte en la cima será muy importante que sigas las normas sociales y las reglas de etiqueta. Contarás con la colaboración de personas respetables. Tauro Le abrirás la puerta a la felicidad, y ella ingresará a tu vida de manera contundente y con pie firme. Recorrerás la senda del amor y la práctica del respeto será tu principal religión. Si estás soltero encontrarás alguien que se ajustará perfectamente a tu ideal. Géminis Es posible que tu pareja te ayude a posicionarte económicamente o que te haga un regalo contundente. Ejercerás poder desde el erotismo y tus relaciones se volverán más intensas. Sentirás atracción por alguien mayor o más experimentado que te enseñará muchas cosas. Cáncer Es momento para que construyas una vida de dos. Tu relación de pareja adquirirá una apariencia más romántica y se renovará el compromiso. Si estás soltero prepárate porque una persona que admiras dará muestras y señales claras del interés que siente por ti. Leo En tu trabajo habrá un clima de colaboración que te permitirá disfrutar de tus tareas y perfeccionarte en tu oficio. Y también es factible que te sientas atraído por alguien de tu entorno laboral. Además, sentirás deseos de ponerte en forma practicando yoga o gimnasia de estiramiento. Virgo Venus realzará tus encantos y te traerá gratas novedades en el amor. Generarás un fuerte impacto porque mostrarás un perfil mucho más sensual y decidido. Ponte prendas que destaquen tus atributos y anda con la postura erguida y la frente bien alta. Libra Venus, tu astro regente, transitará por el sector del hogar produciéndote deseos de estabilizarte, afincarte y enraizarte. Buscarás mantenerte en el plano de la intimidad y bajar el perfil público. Celebrarás importantes acuerdos con tus familiares y seres queridos. Escorpio Recibirás una declaración de amor formal o una invitación importante en plan romántico. Si amas a alguien ya no guardes silencio y comunica de manera concisa tus sentimientos. Si estás en pareja trata de promover e incentivar la complicidad. Sagitario Es posible que crees una sociedad comercial. Además, tendrás la posibilidad de invertir en productos duraderos y reconfortantes. Llegó el momento de gastar algo de dinero en adornos para tu casa, linda ropa o en un tratamiento estético para tu piel, tu dentadura o tu cabello. Capricornio La influencia benéfica de Venus en tu signo te ayudará a conectarte con tu cuerpo y sensualidad y a cultivar tu autoestima. Será un buen momento para que renueves el peinado y la vestimenta. Ponte prendas y accesorios que te hagan sentir sexi ¡amate más! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Sentirás un poco de nostalgia por un romance del pasado. Es cierto que las relaciones cumplen un ciclo en nuestras vidas, pero eso no tiene por qué entristecerte. Aprende de las antiguas lecciones y experiencias para volverte un amante más sabio y maduro. Piscis Las amistades te traerán gratificaciones y tendrás la oportunidad de codearte con personas de otro círculo social. Participarás de eventos en los que conocerás gente muy elegante y distinguida. Es posible que al principio te sientas fuera de contexto, pero pronto entenderás los códigos. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 23, 52, 77, 88, 91, 96 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

