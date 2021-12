El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de diciembre Hoy se celebra el día de la Virgen de Guadalupe, eleva tu oración con fe y pide tu milagro especial. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 12 DE DICIEMBRE ¡Mi bella gente! ¡Feliz domingo! Hoy se celebra el día de la Virgen de Guadalupe 'La Morenita del Tepeyac', patrona de México y madre santa de muchas personas en Latinoamérica y el mundo. Si quieres que te ayude con un milagro especial, no dudes en dedicarle una oración con mucha fe. Por otro lado, la Luna hará un sextil con Saturno y por eso te cruzarás con personas experimentadas que te darán consejos muy apropiados. El camino se presentará un poco empinado al principio, pero cuando llegues a la cima te sentirás orgulloso. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "APROVECHO LA EXPERIENCIA DE LOS DEMÁS Y AVANZO A PASOS AGIGANTADOS". Si hoy, 12 de diciembre estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar te sentirás lleno de vital y darás comienzo a nuevos emprendimientos personales. Pondrás planes brillantes en marcha con el único objetivo de obtener lo que más deseas. Tu mente y tu corazón estarán perfectamente alineados y esa será la clave de tu éxito. La Copa de la Suerte: 22, 39, 42, 60, 86, 97 Aries: La influencia benigna de los astros te otorga una capacidad extra para focalizar tu intención y proyectarte. Además, tu capacidad de mando se encontrará exaltada. Sabrás moderar tú carácter impulsivo de manera de concentrar tu energía en tu objetivo principal. Tauro: Necesitarás recluirte para reflexionar sobre lo sucedido últimamente y recargar fuerzas, no permitas que otros interfieran en este momento de conexión interior. Tampoco entres en murmuraciones porque perderás energía. Visualízate envuelto en una llamarada de luz muy vibrante. Géminis: Tu entorno social te resultará muy estimulante. Aprovecha las buenas vibraciones para realizar actividades en conjunto o para sumarte a un proyecto grupal. Tu ánimo será festivo y te sentirás muy abierto y dispuesto a interactuar. No te quedes solo ¡disfruta este día! Cáncer: Si tienes la intención de hacer carrera, si buscas elevar tu estándar de vida y si pretendes ocupar un lugar de mayor importancia en el escalafón social continúa poniéndole garra cómo vienes haciendo. Tus proezas no pasarán desapercibidas. Leo: Con la Luna transitando por un signo de fuego te encontrarás con un alto nivel de energía y te sobrará entusiasmo para recorrer el camino que te ayude a crecer. Aprovecha para generar emprendimientos en otras regiones o para darle el puntapié inicial a un nuevo proyecto expansivo. Virgo: La Luna transita el sector de intimidad y de las emociones profundas indicando de encuentros pasionales que te incentivan y hacen que tu corazoncito lata un poco más acelerado. Disfruta esta llamarada de sensaciones y bríndate al cien por cien en el lecho. Libra: Este un momento ideal para generar nuevos vínculos o para optimizar tu manera de relacionarte. La interacción te motivará y te aportará mayor energía y vigor. Deja de dar tantas vueltas, conéctate con tu deseo y di lo que quieres con franqueza. Escorpio: Si incluyes en tu rutina la práctica de ejercicio físico notarás que se eleva tu nivel de energía y que estás mejor preparado para enfrentar las pruebas y exigencias que te depara el día. Demuestra tu devoción hacia la vida cuidando tu preciado cuerpo. Sagitario: Todo el potencial creativo que hay en ti estará haciendo fuerza para manifestarse así que anímate a ocupar un lugar central, a expresarte o a subirte a un escenario. El aliento de los demás hará que ganes mayor ímpetu y que redobles la apuesta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Capricornio: Sentirás deseos de permanecer más tiempo en tu hogar y en contacto con tu familia, pero recuerda que tu voluntad no necesariamente tiene que coincidir con la del resto. Respeta la libertad de los tuyos, evita maltratar a las visitas o hacer escenas de celos. Acuario: Buscarás cultivar la relación con tus hermanos, primos e incluso vecinos. Será un momento ideal para que expreses abiertamente tu manera de pensar, tus ideas y tus puntos de vista y para que escuches la opinión de los estimulando el compañerismo y la retroalimentación. Piscis: En el ámbito de las finanzas asumirás el liderazgo y el flujo del dinero aumentará gracias a tu actitud más ofensiva. Aprovecha esta ventaja que te otorgan los planetas para dar un salto a nivel económico y para aumentar el bienestar material.

