El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de abril La Luna y tres importantes planetas se unen para crear un ámbito muy beneficioso que podría elevar tu nivel socio económico ¡aprovéchalo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 12 DE ABRIL Les cuento que hoy la Luna transitará por Capricornio y hará un trígono con Mercurio y Urano que será muy beneficioso para elevar tu nivel socio económico. Aprovecha para negociar un aumento de sueldo, para promocionarte y para difundir tu producto en el mercado. Las redes sociales cumplirán un rol clave para que puedas captar contactos potenciales y obtener el prestigio y renombre que mereces. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI INVENTIVA ME PERMITE ALCANZAR EL ÉXITO". Si hoy, 12 de abril estás de cumpleaños… Tendrás un entusiasmo desbordante durante todo el ciclo. Apostarás a ti mismo y te sentirás capaz de salir ileso de cualquier desafío. El escenario amoroso estará un poco convulsionado y saldrán a la luz muchas verdades que marcarán un antes y un después en tus relaciones. La Copa de la Suerte: 2, 18, 39, 44, 45, 69 Aries: Será importante que mantengas tu mente alerta para poder reconocer las oportunidades de progreso. Recuerda que para llegar a la cima es importante hacer uso de la picardía, el ingenio, la capacidad de negociación. El destino también se construye a base de inteligencia. Tauro: En este día la vibración del cosmos te ayudará a vivir una experiencia de crecimiento tanto a nivel material como espiritual. Tu mente estará mucho más despierta y esto te ayudará a detectar formidables oportunidades ¡anímate a expandir tus horizontes! Géminis: Los astros te invitarán a que dejes de lado aquellas cualidades de tu personalidad que son conflictivas. Será importante que en los momentos difíciles recuerdes las lecciones de vida que has aprendido y apliques la experiencia adquirida. Cáncer: En tu vida romántica soplarán vientos de renovación. Si estás en pareja notarás que en el vínculo hay mayor complicidad, compañerismo y diversión. Si te encuentras soltero podrías encontrar un candidato firme a través de un amigo o en un evento social. Leo: Trata de que los esfuerzos que realizas a diario sean medibles y concédete la posibilidad de cumplir tus objetivos más ambiciosos. Presta atención porque alguien de las altas esferas te ofrecerá un puesto o te hará una propuesta de trabajo que te permitirá ascender socialmente. Virgo: Cualquier actividad que te permita incorporar nuevos conocimientos será tu pasaporte inmediato a la felicidad. Si tienes hijos es posible que programes un viaje con ellos. Descubrirás que la manera más grata de aprender es jugando. Libra: Los laberintos ocultos de tu mente se iluminarán para que puedas descubrir un misterio familiar de larga data. La verdad te liberará de algunos mandatos y te hará entender mejor ciertas actitudes de tus padres y abuelos. También es posible que recuperes un patrimonio que creías pedido. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Una persona con una mente muy lúcida te hará un comentario que activará tu curiosidad. Deja la timidez a la hora de hablar y atrévete a preguntar lo que realmente te intriga. Te enterarás de algunas verdades que te dejarán con la boca abierta. Sagitario: Cambiarás tu forma de administrar el dinero y serás mucho más práctico en la forma de invertir. Será una buena ocasión para adquirir herramientas que te ayuden a optimizar tu trabajo. Piensa con cabeza fría y obtendrás grandes resultados. Capricornio: Tanto en el plano físico como mental experimentarás una renovación y las circunstancias acompañarán tus expectativas. A cada paso que des irás dejando una huella muy singular. El "qué dirán" te importará muy poco y te sentirás libre para mostrarte tal como eres. Acuario: Tu sexto sentido se encontrará exaltado haciendo que captes los pensamientos de tus seres más cercanos sin necesidad de palabras. Vas a ayudar al prójimo y brindar la asistencia justa. Ponerte al servicio de los demás, evitará que te sientas solo. Piscis: Sentirás la necesidad de ampliar tu círculo de social, de salir de la monotonía y de participar de actividades grupales. Tus vínculos se consolidarán y fluirá un sentimiento de fraternidad con tus amistades. Vencerás la timidez abriéndote al diálogo y descubrirás que tus ideas causan sensación.

