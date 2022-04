El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de abril Cada signo zodiacal tiene un don de sanación especial. Descubre cuál es el tuyo según los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 12 DE ABRIL ¡Feliz y bendecido martes, mi gente bella! Les cuento que hoy estará muy activo el cielo en el eje Virgo y Piscis que simboliza el espíritu del bien y de la ayuda física y espiritual hacia el prójimo. Al mediodía la Luna hará su ingreso en Virgo, que es un signo que está dotado para la curación, porque representa la energía de la sanación natural del mundo. Pero todos los signos tienen un don curativo. Así que hoy te traigo tu talento para la sanación según tu signo. AFIEMACIÓN DEL DÍA: "HOY MI PRIORIDAD ES MANTENEME SANO". Si hoy, 12 de abril estás de cumpleaños… Durante este ciclo asumirás mayores responsabilidades, pero en ningún momento te sentirás sobrecargado porque siempre hallarás un amigo dispuesto a ayudarte. Te recomiendo que escuches música con frecuencia porque eso te ayudará a conectarte con tus emociones. La Copa de la Suerte: 5, 22, 59, 67, 89, 98 Aries:Tú tienes el don de anticiparte a lo que va a ocurrir, aunque temes desarrollar este talento. Con tu energía dinámica sueles conquistar a las personas, pero también sueles ser blanco de envidias. Para repeler las malas ondas repite "yo soy positivo". Tauro:Tú puedes curar por medio de masajes terapéuticos y también canalizando tu energía por medio del arte, el canto y la danza. Para armonizar todo tu cuerpo físico usa prendas de color verde esmeralda y repite "Yo tengo armonía corporal". Géminis:Tu talento sanador habita en tu brillante intelecto y tu permanente disposición al aprendizaje. Puedes curar por medio de tus consejos, del psicoanálisis o escribiendo afirmaciones positivas. Para armonizar tu mente inquieta repite "Yo pienso de manera serena y creativa". Cáncer:Tú eres cálido por naturaleza y siempre estás dispuesto a proteger a los demás con tu don maternal. Por eso sueles rodearte de personas que necesitan de tu energía nutricia. Para aliviar tú hipersensibilidad repite "Yo siento paz interior". Leo:Tú tienes el don de sanar mediante la alegría y esa vibración tan luminosa que irradias. La risa, el humor y el entretenimiento ayudan a los demás a elevar su autoestima y aliviar sus penas. Para mantener tu confianza interior repite "Yo soy fuerte y luminoso" Virgo:Tu don para la curación consiste en escuchar los problemas de los demás y dar consejos sensatos. Además, eres un ser servicial que siempre está dispuesto a ayudar a las personas con impedimentos físicos o mentales. Repite "Yo estoy donde hago falta". Libra:Tu talento sanador consiste en prestarle atención al otro y ponerte en su lugar. Tu palabra será la justa porque puedes equilibrar las dos caras de la moneda. Para mantener un juicio ecuánime repite "Yo equilibro la mente de los otros y la mía". Escorpio:Tú tienes el don de descifrar las causas profundas de los conflictos. A lo largo de tu vida te ha tocado ayudar a personas con secretos íntimos y ocultos. Para liberar esa energía negativa que absorbes de los demás repite "Yo soy un canal de trasformación". Sagitario:Tu videncia natural te hace ver claramente cuál es el problema del otro y tu misión es mostrarles la verdad a los demás. Pero a veces tiendes a negar la maldad que existe y también los conflictos. Para mantener tu "tercer ojo" activo repite "Yo veo mi propia verdad". Capricornio:Tu poder sanador radica en tu actitud madura y tu enorme cuota de realismo frente a las dificultades. También puedes desarrollar tu energía curativa a través de la práctica regular de yoga. Para descargar tus propias tensiones repite "Yo sirvo como sostén". Acuario:Tú sabes mejor que nadie como mantener distancia de las emociones y esa objetividad te ayuda a encontrar la solución a todos los problemas. Pero tu mente se suele sobrecargar con demasiada información. Para armonizarte: repite "Yo permito la liberación". ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Tú eres un psíquico natural y siempre estás dispuesto a ayudar y a cuidar a las personas que sufren. Pero eres como una esponja que absorbe los problemas de los demás. Para liberar las energías negativas repite "Yo soy luz y el mal se aparta de mí".

