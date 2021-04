El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de abril ¡Presta atención! Venus entra al signo de Tauro. Mira cómo esto impactará a tu signo según los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir LUNES, 12 DE ABRIL Y eso mi gente bella, esta semana Venus ingresará en el signo de Tauro. Este tránsito sucederá del 15 de abril al 9 de mayo, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Venus te traerá la oportunidad de brindarte algunas gratificaciones que tenías postergadas. Será una época especial para que disfrutes de la buena comida y de un momento de tranquilidad en un ambiente natural. Invierte en lo que te da placer. Tauro: Venus, tu astro regente, transitará por tu signo exaltado tu sensualidad y encantos naturales. Será un periodo en que darás lo mejor de ti y conseguirás lo que deseas. Tu vida amorosa cobrará mayor importancia. Recibirás regalos costosos y gestos concretos de apoyo. Géminis: En el campo romántico te convendrá posponer decisiones importantes y permitir que las circunstancias se den por sí solas. Un antiguo amor regresará a tu memoria y por momentos puedes sentir un poco de nostalgia por los tiempos pasados. Tendrás la oportunidad de saldar viejas cuentas. Cáncer: Disfrutarás enormemente de la interacción y en el campo social podrás concretar alianzas prósperas. Ponte tus mejores galas y aprovecha para asistir a cocteles o a celebraciones donde puedas conocer gente nueva. Podrías sentirte atraído por un amigo ¡no te resistas al goce! Leo: Realizarás tu trabajo con felicidad y comprobarás que tus colegas te tienen en alta estima. Si estás en la búsqueda de un nuevo empleo podrías recibir una propuesta a través de una mujer. Las relaciones públicas serán la clave de tu triunfo. Virgo:Conocerás a personas que te trasmitirán optimismo y que colaborarán para que goces un poco más de la vida. La buena comida y el contacto con lo natural no pueden faltar si te decides a recorrer y conocer otras tierras. También podría surgir un viaje romántico. Libra: Venus se encargará de poner sal y pimienta a tus encuentros íntimos. Durante esta etapa tu vida sexual será tu fuente de experiencias gratificantes. Vivirás momentos cargados de atracción, sensualidad y placer. Todo se irá cocinando a fuego lento ¡como a ti te gusta! Escorpio: El astro del amor influenciará de una manera armónica en tus relaciones. En esta etapa florecerá el entendimiento y disfrutarás de las cosas simples de la vida junto al ser que se encuentre a tu lado. Si estás soltero prepárate para enamorarte. Sagitario: Una corriente de armonía llegará a tu vida cotidiana. Venus te invitará a equilibrar tus hábitos de alimentación y a mejorar la calidad de tus comidas. También sentirás la necesidad de aumentar el confort en tu lugar de trabajo. Pondrás amor a lo que hagas. Capricornio: Venus te traerá momentos de gratificación en los que no necesitarás de nada externo para ser feliz. Será una etapa excelente para que te expreses a través del canto, la danza o las artes plásticas. Tu creatividad se verá exaltada y favorecida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario: Tu vida familiar será más amena y reconfortante. También sentirás deseos de recibir invitados y agasajarlos con ricas comidas. Decora tu casa para que se convierta en un ámbito más tranquilo y placentero ¡puedes recurrir a las plantas o los arreglos florales! Piscis: Las influencias positivas de Venus te llegarán a través de mensajes o conversaciones en los que reinará la cordialidad. Podrías conocer a una persona especial en una salida casual o en un medio de transporte. Aprovecha este período para leer y cultivarte. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 4, 26, 39, 68, 76, 93 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

