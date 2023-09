El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de septiembre Lunes 11 de septiembre, día de reflexión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Getty Images LUNES, 11 DE SEPTIEMBRE Mi gente hermosa, quiero compartirles la emocionante noticia de que esta semana tendremos la magnífica Luna Nueva en Virgo. Eso significa una oportunidad para purificar nuestras almas y conectarnos con nuestro poder interno. Así que presta atención a estas recomendaciones. Aries: Nada de dejarte llevar por esas costumbres de ayunar y después lanzarte a comerte el mundo. ¡Eso no va contigo! Lo que necesitas es hacer las cuatro comidas sagradas y darte esas ocho horas de sueño que te cargan de energía. Y cuando hagas ejercicio, recuerda hacer el truquito del calentamiento. Tauro: ¿Qué tal si intentas realizar labores manuales? Gracias a esto, vas a sentir que tu energía se renueva como un oasis en el desierto. ¡Y dale a tu dieta un buen equilibrio! Así mantendrás ese cuerpo en su peso ideal. Géminis: Pasar un tiempito en tu rinconcito rodeado de tus mascotas o tus amiguitos peludos, te revitalizará el alma, te tiro la idea de arrancar el día con un desayuno a base de jugos naturales, ¡eso es como darle un paseo de limpieza a tu cuerpo, eliminando las toxinas! Cáncer: Tienes esa sensibilidad que a veces desborda emociones como un río crecido, ¡pero no te preocupes, eso está en tus raíces! Atrévete a hablar de lo que sientes y a describir tus inquietudes con precisión. Y mira, para mantener ese cuerpo en movimiento, ¡súbete a la bici a diario! Leo: Necesitas tener tu alacena llena de tesoros saludables y un recetario natural que sea como tu mapa en esta travesía de alimentación. Cuando te disciplinas, ¡tu cuerpo funciona como un reloj bien afinado! Entonces, anímate a construir esos hábitos de amor y cuidado. Virgo: Tienes ese espíritu de ayuda que te hace poner a los demás en primer plano, ¡pero ojo, también eres importante! Así que, para estar bien de salud, dale cariño a tu propio cuerpo y escúchalo. ¿Y sabes qué? La medicina alternativa, como la homeopatía o las flores de Bach, ¡puede serte útil! Y en el día de hoy te contaré como conectarte con tu sanador interior… Libra: A veces, conectarte con tus emociones profundas puede resultarte un desafío. Esto podría manifestarse en malestares físicos o sentirte agotado. Para evitar que esto suceda, te sugiero practicar la reflexión. Toma tiempo para depurar tus emociones. Escorpio: Nada como escaparse de la rutina y hacer unas saliditas o escapaditas con los amigos, ¡eso sí que sana el alma! Y mira, con ese carácter tan fuerte que tienes, ¡necesitas canalizar esa energía! Deportes y ejercicios de alto impacto son tu pasaporte a la tranquilidad. Sagitario: ¿Por qué no disfrutar de tu rutina con actividades que te hagan sonreír como un atardecer en la playa? Y cuando hablamos de alimentación, en lugar de improvisar, ¡dale ese amor a tu cuerpo y encuentra una dieta que le caiga como anillo al dedo! Capricornio: Te vendría bien salir a caminar todos los días, ya que eso te ayuda a oxigenarte, mejorar la circulación y mantener tu mente alerta. Para ti, la salud es una filosofía de vida. Cuando encuentras un buen médico, sigues sus consejos al pie de la letra. Acuario: Es importante que evites por completo la comida chatarra y optes por alimentos nutritivos. Tu cuerpo reacciona negativamente a los excesos, pero cuando te cuidas, notas los cambios. Las terapias psicológicas serán muy beneficiosas para ti. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Eres una persona sensible al ambiente y fácilmente influenciable, por eso es esencial tener cerca a quienes valoran la salud y dan importancia al bienestar físico. Cuando ajustas tus hábitos para evitar trasnochar y disfrutas del sol, rápidamente recuperas tu energía vital. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 15, 29, 37, 44, 72, 81 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de septiembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.