El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de septiembre

DOMINGO, 11 DE SEPTIEMBRE

Y eso mi gente linda, este día domingo recordamos los caídos del fatídico 11 de septiembre. Pido luz y claridad para todas esas almas y paz para la tierra. Por otro lado, el panorama astrológico nos proporcionará las condiciones ideales para emprender cosas nuevas ya que la Luna se asociará a Júpiter en el signo de Aries. Te sentirás lleno de energía y tendrás la oportunidad de desarrollar una enorme confianza en ti. Si te gustan los deportes, ir de campamento o hacer turismo de aventura esta será tu jornada ideal.

AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESPLIEGO MI POTENCIAL INDIVIDUAL".

Si hoy, 11 de septiembre estás de cumpleaños…

Prepárate porque tu vida sexual tomará dimensionas nuevas, tendrás experiencias de alto voltaje erótico y a tu fogosidad, nunca la vencerá el cansancio. También te entrará dinero extra por un negocio exitoso o porque cobrarás un juicio o una herencia.

La Copa de la Suerte: 5, 18, 47, 63, 80, 95

Aries:

Te lanzarás en busca de aquello que deseas derrochando fe y alegría. Se dará la ocasión para expandirte, hacer planes para el futuro y visualizar cómo quieres continuar creciendo y desarrollándote. Está vibración benéfica se reflejará en todos los ámbitos.

Tauro:

Tus energías estarán algo bajas, por eso será aconsejable hacer una pausa ya que el exceso de actividad podría debilitarte. Escucha los mensajes que te llegarán a través de sueños, frases sueltas o encuentros "casuales" porque tu intuición estará potenciada.

Géminis:

Las actividades grupales de todo tipo, ya sean de estudios, recreación o deportes, te brindarán satisfacciones. Asumirás un rol de liderazgo dentro de tu circuito de amistades. También te interesarás por lo humanitario y actuarás pensando en beneficio de los demás.

Cáncer:

Un sabio o persona influyente te guiará y te orientará en lo profesional. Pero no te dejes llevar por la comodidad y no esperes sentado que las cosas te lleguen. Será importante que te esfuerces y que prestes atención para saber aprovechar las oportunidades.

Leo:

Te encontrarás altamente favorecido por la influencia astral. Sentirás renacer tu fuego interior y la confianza en ti mismo. Tu energía se orientará hacia asuntos de estudios, enseñanza, viajes o contactos con el extranjero. Ahora tu mente "volará alto".

Virgo:

Tendrás la oportunidad de explorar en tu interior para conocer tus miedos, así como tus fortalezas y tomar conciencia de las actitudes que debes cambiar. En el ámbito sexual y erótico será una jornada muy intensa, la atracción física un rol fundamental en el lecho.

Libra:

Se te acercarán personas enérgicas que te propondrán emprender juntos alguna actividad. Si alguien estaba "rondándote" hace tiempo y no se decidía, ahora te vas a sorprender porque tomará la iniciativa para comenzar una relación. Disfruta de esta racha romántica.

Escorpio:

Hoy pondrás el foco en la mejoría de tus hábitos personales. Será un buen momento para ocuparte de tu cuerpo y tu salud: podrías iniciar un régimen sano de comidas, comenzar alguna actividad física, ir al médico y hacerte algunos chequeos.

Sagitario:

Tu vida amorosa cobrará nuevas dimensiones y estarás más audaz que de costumbre. Te invadirá un deseo de libertad y harás lo que quieras sin culpas. No permitirás que tu pareja coarte tu independencia y, si la relación no te llena, preferirás seguir tu propio camino.

Capricornio:

Tu energía se enfocará en los asuntos domésticos y los temas inmobiliarios. Podrías comenzar un proyecto de construcción o hacer reformas en tu casa. Además, será un buen momento para disfrutar de la compañía de tus familiares. Con los afectos te sentirás muy expansivo.

¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN!

Acuario:

Se incrementará tu curiosidad y tus deseos de movimiento. Será una buena ocasión para aprender idiomas, buscar información y para entrar en contacto con personas de otras regiones. Iniciarás una actividad en tu barrio y se incentivará la comunicación con tus vecinos.

Piscis:

En cuanto a lo económico el deseo de autonomía será cada vez más fuerte. Si trabajas en relación de dependencia podrías decidir de un día para el otro buscar un trabajo por cuenta propia, pero no te dejes llevar por reacciones impulsivas.

