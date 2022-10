El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de octubre ¡Ojo! Tus cinco sentidos estarán a flor de piel. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 11 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente bella! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que hoy la Luna transitará por Tauro que es un signo del elemento tierra, así que estaremos con nuestros cinco sentidos a flor de piel, desarrollaremos nuestra practicidad y nos ocuparemos de las cuestiones materiales. Será un momento propicio para que registremos nuestras necesidades esenciales y las cubramos. Recuerda que tú eres tu principal proveedor y como tal tienes que apreciarte y valorarte. Explota tus talentos y recursos porque ese es el verdadero secreto para la prosperidad. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MATERIALIZO LO QUE NECESITO". Si hoy, 11 de octubre estás de cumpleaños… A partir de hoy te esperan momentos intensos, así que prepárate para transformarte por dentro y por fuera. El amor y el deseo se complementarán para aumentar tu magnetismo y la pasión. Escucharás el mensaje que te traerán las nuevas generaciones y te mantendrás jovial. La Copa de la Suerte: 19, 35, 58, 71, 86, 90 Aries: Realizarás operaciones comerciales de importancia que incrementarán tu poder adquisitivo. Llegó el momento de reevaluar tus inversiones y de comenzar a guardar algo de dinero para tus planes futuros. A la hora de administrar tus recursos asegúrate de que prime el sentido común. Tauro: Se potenciará tu espíritu emprendedor y tomarás iniciativas que promoverán tu progreso material. Percibirás claramente en qué proyectos te conviene invertir tu tiempo y energía y en cuáles no. Recuerda que siempre es conveniente darle una imagen de seguridad y aplomo a los demás. Géminis: Recordarás a una persona del pasado, pero no caigas en la trampa de creer que todo tiempo pasado fue mejor. Por otro lado, necesitarás dormir más y concederte mayores momentos de relajación. Recuerda que no todo en la vida es trabajo. Cáncer: Los cálculos y las previsiones mantendrán ocupada tu mente y sembrarás semillas que florecerán en el futuro. Recuerda que los proyectos tienen un tiempo de maduración y que para que las cosas se den de la forma que esperas tienen que coincidir varios factores. Leo: Será un momento de mucha exigencia en tus actividades y necesitarás concentrarte, así que será mejor que trabajes en soledad y lejos de las distracciones. Si quieres obtener buenos resultados, te convendrá canalizar tus esfuerzos de un modo más organizado. Virgo: Se presentarán grandes oportunidades para expandirte y podrás visualizar cómo quieres continuar creciendo y desarrollándote. Pero será importante que planifiques los próximos pasos y que prestes atención para saber aprovechar las oportunidades. En el ámbito legal estarás bien asesorado. Libra: Llegó el momento de implementar cambios profundos y elementales en los acuerdos económicos que tienes con otras personas. Tendrás que determinar si estás satisfecho o no con tu situación financiera y reformular las cuestiones de bienes compartidos. Escorpio: Pondrás de tu parte para que de aquí en más haya un clima de armonía en tus vínculos. Este cambio de actitud generará excelentes oportunidades en el terreno amoroso. Sentirás atracción por alguien que conocerás en una cita por negocios o en un centro comercial. Sagitario: Las tareas de todos los días se volverán más rutinarias y sentirás que todo funciona en cámara lenta. Si no estás conforme en el trabajo llegó la hora de proponer cambios para mejorar las cosas. Intenta buscar soluciones prácticas a los problemas. Capricornio: Sentirás la necesidad de llamar la atención, expresarte y brillar a través de lo que tienes para mostrar. Si tienes hijos tendrás que planificar bien tu presupuesto para darles el dinero que necesitan, pero no cedas a sus caprichos porque tampoco es cuestión de derrochar. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Sería bueno que organices tu agenda de manera que puedas disponer de más tiempo libre para dedicar a tu familia. Pequeños detalles como degustar juntos un manjar o decorar la casa con flores contribuirán a crear un clima de calidez y armonía en tu hogar. Piscis: El día se presentará ideal para que cultives la comunicación en todas sus formas, para moverte, viajar, negociar y hacer cursos de capacitación. También te irá muy bien en cualquier tipo de entrevista porque te manifestarás de manera clara, práctica y concisa.

