El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de octubre Este día se exaltarán tus deseos de seducir y agradar. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 11 DE OCTUBRE Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que el Sol, Mercurio y Marte andan transitando por el signo de Libra exaltando nuestros deseos de seducir y agradar. Por eso te contaré como puedes hacer para exaltar tus dones y atractivos naturales… Aries: A ti te queda muy bien estilo casual que combina con tu personalidad informal e independiente. También te ayudará a realzar tus atractivos darle un toque salvaje a tu peinado. Cuando te perfumes, elige fragancias intensas que representen tu carácter fogoso. Tauro: Tú eres muy sensual y lo que más realza tus atractivos es la onda rustica con géneros y colores que evoquen a la naturaleza. Elige prendas de textura suave que acompañen las curvas pronunciadas de tu cuerpo que suelen ser uno de tus atributos principales. Géminis: Tú eres un ser algo andrógino y jugar con esa cualidad podría ser una maravillosa herramienta de seducción. A la hora de combinar colores o elegir estampados o accesorios te convendrá ir de a pares. Además, tienes un aire muy juvenil y ese es un atributo que te conviene explotar. Cáncer: Tú estás regido por la Luna por eso tienes una onda misteriosa y soñadora y tus principales encantos afloran por la noche. Combina prendas blancas y plateadas para jugar con la idea de la transparencia. También te queda muy lindo un toque romántico como un encaje o una flor en el ojal. Leo: Tu cabellera es tu principal encanto y lo que te lleva a destacarte en la multitud así que siempre ten a mano un buen peluquero. A la hora de arreglarte el estampado de leopardo suele quedarte espectacular. Elige siempre accesorios brillantes. Virgo: A la hora de arreglarte, tú sabes mejor que nadie que la prolijidad, la pulcritud y pequeños detalles marcan la diferencia. Te quedan muy lindas las prendas con tramas sutiles y estampados pequeños. Y las gafas, además de insinuar tu inteligencia, te dan un toque muy distinguido. Libra: Tú sí que eres experto en las artes de la moda y la seducción. Mi consejo es que te concentres en los accesorios que te ayudarán a dar ese toque distinguido y elegante. Además, los tonos pastel suelen trasmitir muy fielmente tu temperamento suave y armónico. Escorpio: Eres un ser enigmático y misterioso por eso te recomiendo que a la hora de arreglarte juegues con las luces y las sombras. Mi consejo es que uses escotes o prendas que no lo muestren todo pero que sean sugerentes. Usa colores que resalten tu mirada y tus ojos. Sagitario: Tú eres un ser que ama la libertad y que aprecias enormemente el contacto con otras culturas. Por eso te recomiendo que a la hora de vestirte recurras a lo exótico y que juegues con el etilo étnico. Las fragancias orientales y las túnicas van muy bien contigo. Capricornio: A ti te encanta seguir los protocolos y, a la hora de vestirte, eres muy bueno para determinar cuál es la prenda justa para cada ocasión. Los tonos neutros suelen quedarte maravillosamente porque reflejan muy bien tu carácter. Mi consejo es que elijas siempre prendas de primera calidad. Acuario: Tú siempre estás un paso más adelante y el look más moderno suele quedarte muy bien. Mi consejo es que te mantengas siempre actualizado y conectado con las nuevas vanguardias y que a la hora de elegir tu vestimenta adquieras las prendas con un toque inusual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Tu estilo suele ser muy suave y envolvente. Eres como un elfo o un ángel y no parece que estuvieras del todo encarnado en esta tierra por eso mi consejo es que a la hora de vestirte juegues con esa onda etérea. Además, te recomiendo que uses prendas y perfumes que remitan al mar y al océano. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 12, 29, 38, 55, 69, 84 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

