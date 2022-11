El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de noviembre ¡Cuidado! No tomes por sentado todo lo que te dicen y evita ser víctima de engaños, ya que habrá muchos estafadores sueltos. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE ¡Feliz viernes, mi gente! Les cuento que debido a las conexiones entre la Luna, Marte y Neptuno tendremos que ser cuidadosos antes de hablar porque los malos entendidos y las peleas estarán a la orden del día. Antes de emitir palabra trata de conectarte con una intención clara y positiva. Y si te sientes algo confundido, respira hondo ya que esto te ayudará a aclarar tu mente. Por otro lado, no tomes por sentado todo lo que te dicen y evita ser víctima de engaños, ya que habrá muchos estafadores sueltos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI INTELIGENCIA E INTUICIÓN ME PERMITEN ACCEDER A LA VERDAD". Si hoy, 11 de noviembre estás de cumpleaños… Puedes recibir ingresos extras por juicios, herencias o sucesiones, habrá movimiento de dinero y realizarás operaciones comerciales en las que tendrás que hacer relucir tus talentos para la negociación. En el ámbito romántico deberás tener cuidado con los encantadores de serpientes. La Copa de la Suerte: 7, 15, 23, 48, 76, 93 Aries: Podrías recibir un mensaje o una llamada molesta, pero no te preocupes porque sabrás manejar la situación para que nadie indeseable se entrometa en tu vida. En las conversaciones que entables no trates de imponer tu punto de vista y piensa dos veces antes de hablar. Tauro: Es momento de ser cauteloso con el dinero porque, si te apuras, luego podrías arrepentirte. Te recomiendo que no gastes de más, ni inviertas en proyectos inciertos y que no hagas préstamos. Cuida el fruto de tu esfuerzo y valora aquello que tanto te ha costado conseguir. Géminis: Tu carisma y tu singularidad estarán potenciadas. Emanarás una energía luminosa que capturará la atención de los demás y provocará admiración. Pero ten cuidado porque podrías generar falsas expectativas en los demás. Ojo con hacer promesas que no podrás cumplir. Cáncer: Este será un buen momento para bajar el ritmo de actividad y concentrarte en lo esencial. A través de la lectura, la meditación y la reflexión hallarás la respuesta a muchos interrogantes. Hazte amigo de ti mismo porque tú serás tú mejor compañía. Leo: Los astros te inclinarán a perseguir y a defender tus más altos ideales contra viento y marea, pero no te embarques en sueños imposibles de realizar o en proyectos demasiado grandiosos. En cuanto a las amistades, ten cuidado porque alguien podría decepcionarte. Virgo: Hoy notarás que algunas personas que se encuentran en una posición de poder podrían interferir en tu camino. Evita exponerte frente a superiores, clientes o colegas cuya opinión te comprometa. Ten paciencia, el diálogo y las relaciones públicas limarán asperezas. Libra: Habrá en tu camino sucesos afortunados así que, aunque te encuentres un poco abrumado por la dinámica cotidiana, abre bien los ojos para aprovechar todas las oportunidades que se presenten. Toda experiencia que sea para tu crecimiento personal valdrá la pena. Escorpio: Podrías estar envuelto en algunas acciones secretas. Te recomiendo que mantengas reserva sobre tus asuntos privados para evitar la oposición de los demás. Por otro lado, presta atención en la calle y no hagas nada que pueda provocar la ira de otras personas. Sagitario: Escuchar diferentes opiniones te ayudará a entender algunas situaciones de tu vida desde un ángulo diferente, aunque deberás evitar las agresiones verbales y dialogar sin herir a nadie. Sal del aislamiento porque entre dos la vida es más amena y más fácil. Capricornio: El ritmo acelerado que llevas y las diversas actividades que realizas a diario podrían generarte estrés. Te ayudará descargar tensiones a través de alguna actividad física y organizar tu tiempo de manera que puedas preservar tus energías. Evita caer en la hiperactividad. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Te expresarás de manera más espontánea y sorprenderás al mundo con tu simpatía. Estarás más creativo y volcarás la inspiración artística a través de la pintura, la música o la danza. Evita las apuestas y juegos de azar si no quieres malgastar tu dinero. Piscis: Se estimulará la comunicación entre tus seres queridos y aprenderás a resolver cualquier conflicto que pueda surgir por medio de un diálogo abierto y sincero. No caigas en la tentación de evadir los compromisos familiares porque luego podrías arrepentirte.

