El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de noviembre

JUEVES, 11 DE NOVIEMBRE ¡Y eso gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy la Luna se asociará a Júpiter en Acuario y gracias a eso sentirás que un vendaval de aire fresco renovará tu vida. Conocerás mucha gente de distintos contextos que te sacudirán y te inspirarán para que te liberes de las cadenas que te tienen atrapado. Descubrirás que tienes mucho en común con otros seres y experimentarás un estado de complicidad sin igual. Le abrirás la puerta a la amistad y apostarás al futuro con esperanzas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ENTREGO A MI SUEÑO". Si hoy, 11 de noviembre, estás de cumpleaños… En esta nueva etapa tendrás la vista de un lince que te permitirá conquistar aquello que tanto deseas y ambicionas, todas las ideas que tienes en mente las irás llevando a cabo gradualmente y con exhaustividad. En el área familiar habrá renovación y cambios positivos. La Copa de la Suerte: 12, 29, 56, 69, 82, 94 Aries: Tus amigos te darán el aliento y te aportarán una visión más amplia de la realidad. Descubrirás que no estás tan solo como crees y que otros como tú enfrentan desafíos parecidos y comparten tus mismos ideales. Las bendiciones llegarán junto con la interacción. Tauro: Puedes darle crédito a los halagos que recibes por parte de los demás. Te has convertido en un modelo inspirador para muchos y ahora tu reputación está muy elevada. Aumenta la fe en ti mismo y en tus habilidades, porque llegarás más alto de lo crees. Géminis: Hoy se manifestarán tus deseos de libertad. Quiero que aproveches este momento de expansión al máximo porque ampliar tu círculo de acción te ayudará a evolucionar mentalmente. Hay oportunidades en la vida que no se presentan dos veces ¡lánzate a explorar las novedades! Cáncer: Estarás más atrevido en todo lo relacionado a lo sexual y esta curiosidad te llevará a descubrir nuevas dimensiones en el plano íntimo. Para sacar chispas con tu compañero de lecho bastará con que le des rienda suelta al deseo ¡La química será inigualable! Leo: Te darás cuenta que en el amor las fórmulas prestablecidas no sirven y estarás dispuesto a improvisar. Si estás soltero gracias a esta actitud conocerás a alguien especial. Si estás en una relación notarás que tu pareja te ayudará a alcanzar tus sueños. Virgo: Es hora de que incorpores un estilo de vida más saludable, necesitas un shock de energía porque esto te ayudará a mejorar tu rendimiento cotidiano. Salir a correr diariamente o andar en bicicleta será una magnífica opción para oxigenarte, mejorar la circulación y mantenerte en forma. Libra: Tu ánimo será positivo, una corriente de luz sacará a tu ser del letargo y crecerá la confianza en ti mismo. No tendrás inconvenientes en estar en el centro de la escena, subirte al escenario y captar todas las miradas. A la hora de expresarte te atreverás a transitar nuevos caminos. Escorpio: Solucionarás un asunto que venía estorbándote hace tiempo. Notarás que mejora el clima en tu hogar y el vínculo entre los miembros de tu familia. Las lecciones han sido fuertes, pero has aprendido de ellas, ahora sentirás que el pasado juega a tu favor. Sagitario: Hoy tienes que abrir los canales de comunicación, ver gente y confraternizar, no te quedes quieto y conéctate con todas esas personas afines a ti. No postergues la diversión, a partir de hoy se impone romper con la rutina. Explora nuevos caminos más creativos. Capricornio: Tu mente se pondrá en marcha en la búsqueda de nuevas alternativas para ampliar tu capital. Recibirás tentadoras ofertas y te propondrán negocios interesantes. Las oportunidades de prosperar estarán a tu alcance, solo tendrás que estirar los brazos para capturarlas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario: Mejorará tu humor y comenzarás a hacer planes para tu desenvolvimiento personal y para desarrollar un nuevo emprendimiento. Sentirás que te liberas de lo que te tenía atado, deja que tu mente escape de los problemas y disfruta de la vida. Piscis: Has superado las pruebas más difíciles y ahora descubrirás que dentro de ti anida un oasis de sabiduría interior. Las buenas acciones que tuviste en el pasado serán tu principal reserva de energía positiva. Es un momento oportuno para que incursiones en los senderos espirituales.

