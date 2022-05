El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de mayo No le des demasiado crédito a las palabras porque habrán cambios y vacilaciones. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 11 DE MAYO ¡Feliz miércoles mi gente! Les cuento que Mercurio, el mensajero de los dioses, comenzó su movimiento retrógrado en Géminis, así que nos esperan tres semanas en los que habrá demoras en las comunicaciones, entredichos y malos entendidos. Antes de hablar piensa lo que vas a decir y no le des demasiado crédito a las palabras porque habrá cambios y vacilaciones. Sin embargo, será un buen periodo para el estudio y la investigación. Paralelamente la Luna hará oposición a Marte así que evita las exasperaciones y los movimientos bruscos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "RECONSIDERO MIS PUNTOS DE VISTA Y MI MANERA DE COMUNICARME". Si hoy, 11 de mayo estás de cumpleaños… Durante este ciclo tomarás iniciativas importantes en el ámbito del hogar, es posible que hagas reformas o que emigres a otra región. También reformularás tu economía. En lo que respecta al dinero no será conveniente asumir grandes riesgos. Observa detenidamente a tus socios comerciales. La Copa de la Suerte: 6, 18, 30, 56, 79, 85 Aries: No tiene caso renegar por lo que no pudo ser, ni sufrir por lo que se ha postergado. Enfócate en las cuestiones cotidianas y ve resolviendo poco a poco lo que este a tu alcance. La retrogradación de Mercurio podría retrasar una mudanza o un trámite de estudio ¡respira hondo! Tauro: Mercurio estará retrógrado en tu sector de la economía, así que presta mucha atención a la hora de hacer operaciones comerciales. Hoy te vendrá bien recordar que amor y obsesión no forman una combinación recomendable ¡abandona el temor a perder lo que quieres! Géminis: Mercurio está retrógrado en tu signo, así que no te dejes llevar por conjeturas y replantéate algunas ideas. Ahora necesitarás que tus padres o que los mayores de tu familia respeten tu forma de pensar y acepten tu parecer para que puedan convivir pacíficamente. Cáncer: Hoy no será buena idea que te involucres en debates, simplemente desarrolla el pensamiento crítico y no permitas que nadie te imponga sus ideas. Mercurio te indica que tengas cuidado con las personas chismosas y oportunistas. Ponte a meditar. Leo: Presta atención porque podrían surgir desacuerdos por cuestiones de dinero o tal vez te toque hacer negocios con gente avasallante. Mercurio retrógrado podría enfriar una relación de amistad y necesitarás darte un margen para considerar el punto de vista del otro. Virgo: Hoy querrás ajustar detalles en las diferentes áreas de tu vida para ganar eficacia. Tendrás que administrar tu tiempo muy bien para poder llevar adelante todo lo que te propones. Mercurio traerá demoras en el ámbito profesional ¡aprovecha los baches para reordenarte! Libra: Seguirás en un estado de gran sensibilidad por lo que deberás protegerte de la negatividad del ambiente y especialmente de las rivalidades en el trabajo. Mercurio retrógrado podría traerte demoras en los trámites legales ¡no pierdas la confianza! Escorpio: Si estás esperando la llegada de un crédito o el cobro de una herencia respira hondo porque la retrogradación de Mercurio podría traerte retrasos. Hoy necesitarás de la asistencia de otros para sacar adelante tus cosas. Agradece la solidaridad y no intentes pisar más fuerte que los demás. Sagitario:Disciplina a tus familiares y ponles claro que eres tú el que manda en tu vida. Ahora que Mercurio está retrogrado en tu signo opuesto harás un balance acerca de la comunicación en tus vínculos y reflexionarás para poder mejorar el dialogo. Date tiempo para elegir tus socios y aliados. Capricornio: Las lecciones han sido fuertes, pero has aprendido de ellas, así que mira hacia adelante. Agradece lo bueno que te dio la vida y haz oídos sordos a las provocaciones. Con Mercurio retrógrado en el sector de la salud será buen momento para que hagas chequeos médicos. Acuario: Recuerda que las crisis tienen solución, que siempre que llovió paró y que no hay mal que dure cien años, así que si el panorama está un poquito complicado evita las posturas derrotistas. Con Mercurio retrógrado buscarás nuevas alternativas para entretenerte. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Hoy hay riesgos de que actúes de manera hiriente con una persona que tienes en alta estima, así que mejor evita los impulsos. Mercurio estará retrógrado en tu sector de los afectos cercanos, llevándote a retomar contacto con alguien del pasado. No cometas los mismos errores.

