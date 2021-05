El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de mayo ¡Este será un día lleno de energía y productividad! Encontrarás la forma de materializar aquello que más necesitas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MARTES, 11 DE MAYO ¡Y eso mi bella gente, feliz y bendecido martes! Les cuento que hoy es el día de la Luna nueva de Tauro y esta energía hará que tomemos contacto con nuestros recursos y productividad. Así que seguramente encontrarás la forma de materializar aquello que más necesitas. Además, las vibraciones positivas de Neptuno harán que surja una química muy especial entre tu ser y tus talentos innatos. Irás más allá de los cinco sentidos y te dejarás transportar por el placer. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI VIDA SE LLENA DE BELLEZA Y ENCANTO". Si hoy, 11 de mayo, estás de cumpleaños… Esta Luna Nueva tendrá una influencia muy positiva sobre ti. Tus aspectos ying y yang estarán en un equilibrio perfecto y esto traerá bendiciones en los distintos ámbitos de tu vida. Alégrate porque iniciarás un ciclo que promete ser muy fecundo y muy fértil. La Copa de la Suerte: 7, 12, 23, 52, 61, 74 Aries Te recomiendo que bajes los niveles de adrenalina para escuchar las necesidades de tu cuerpo. Hoy se dará la ocasión perfecta para que te regales un masaje, una comida sabrosa o una linda prenda de vestir. Regalarte un momento de placer te ayudará a recargar baterías. Tauro La Luna Nueva se producirá en tu signo otorgándote una energía muy creativa y un enorme poder de concreción. Será una oportunidad perfecta para gestar nuevos proyectos. Todo lo que inicies o emprendas prosperará y tendrá tu marca personal. Géminis En esta Luna Nueva tendrás la oportunidad de encontrar una sensación de paz y de bienestar interior. Practicar respiraciones conscientes o posturas relajantes te ayudará a aquietar la mente. Libérate de las cargas del pasado tanto en el plano físico como emocional. Cáncer La Luna, tu astro regente, se asociará al Sol en el signo de Tauro trayéndote vitalidad y consolidación. Será un momento en el que tendrás propósitos muy claros y encontrarás suelo fértil para concretar los sueños. Darás con seres afines. Leo ¡Al fin cosecharás los frutos de tus esfuerzos! Tu reputación alcanzará su grado máximo. Lograrás una meta importante y ocuparás un lugar de prestigio en la escala social. Los mayores de tu familia se sentirán muy orgullosos de ti. ¡Felicitaciones! Virgo Esta Luna Nueva inaugura un nuevo ciclo en tu vida lleno de abundancia y de fortuna. Tendrás la oportunidad de crecer y expandirte tanto en plano material como en el espiritual. Tendrás una brújula interna que te indicará el camino y alumbrará tus pasos. Libra Esta Luna Nueva vendrá cargada de mucho deseo, sex appeal y erotismo. Te recomiendo que renueves la decoración de tu dormitorio para que, a la hora de la intimidad, haya un clima más sugerente y provocativo. Experimentarás sensaciones intensamente placenteras. Escorpio Esta Luna Nueva te traerá un nuevo amanecer en el terreno romántico. Si estás en pareja experimentarás una intensa sensación de plenitud y unidad. Si estás soltero se te presentará la oportunidad de empezar una nueva relación que te resultará única e inspiradora. Sagitario Los astros te ayudarán a disfrutar de las tareas que realizas a diario y a ganar eficiencia y productividad. Si estás desocupado alégrate porque tendrás una oferta de trabajo muy interesante. Además será un momento oportuno para que comiences una dieta más saludable. Capricornio Esta Luna Nueva se producirá en el elemento tierra y por eso te traerá plenitud y alegría. Irradiarás una energía muy vital que cautivará las miradas de los que te rodean. Si tienes hijos prepárate para vivir experiencias muy bellas junto a ellos. Bríndate con generosidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Esta Luna Nueva te propone un momento de reunión y recogimiento junto a tus seres queridos. Inaugurarás una etapa con la conformación de un nuevo hogar o la llegada de un nuevo integrante a la familia. También es posible que adoptes una mascota. Piscis Si estás pensando en comprar un vehículo, hacer un viaje o iniciar algún trámite bancario sigue adelante porque obtendrás buenos resultados. Además, los astros indican que es buen momento para que estudies, te informes o aprendas algo nuevo.

