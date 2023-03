El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de marzo Si en la cama eres tímido este será el día ideal para sacar esa fiera que llevas dentro porque las pasiones y deseos ocultos saldrán a la luz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 11 DE MARZO Les cuento que la Luna transitará por Escorpio, que es un signo que está ligado con los misterios, así que nos meteremos en el subsuelo de nuestro mundo emocional para descubrir nuestros deseos y motivaciones ocultas. A la hora de la intimidad tú atractivo y magnetismo se intensificarán, así como los de tu compañero de alcoba. Conectarte con tus instintos y fusionarte con otro ser te ayudará a reciclar tus energías. Descubrirás el poder curativo y transformador del sexo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME CONVIERTO EN UN EXPERTO AMANTE". Si hoy, 11 de marzo estás de cumpleaños… Durante este ciclo flotarás en una vibración de encantamiento y despertarás grandes fantasías en los seres que te rodean. Una lluvia de inspiración te ayudará a sobrellevar la rutina sin aburrirte, ni opacarte. Es posible que realices un viaje o que resuelvas favorablemente un asunto legal. La Copa de la Suerte: 1, 8, 34, 57, 72, 99 Aries: En este día será importante que sigas tu olfato, ya que así podrás determinar qué personas y situaciones son favorables a tus intereses y cuáles son perjudiciales. Si alguien pretende tenderte una trampa podrás detectarlo, gracias a tu instinto. Tauro: Con la Luna en tu signo opuesto el terreno se presentará fértil para interactuar. Si estás en pareja notarás que la relación vuelve a captar tu interés. Si estás soltero aparecerá en escena alguien muy enigmático al que te sentirás atraído como un imán al hierro. Géminis: Recuerda que las emociones tóxicas como el resentimiento y el rencor suelen generar una carga que puede resultar perjudicial para el organismo. Canaliza tus energías en tareas productivas que te ayuden a quitarte de encima las malas vibras. Cáncer: Un secreto que tenías en el centro de tu corazón saldrá a la luz. En lo que respecta al amor no es un tiempo de medias tintas, sino de ir a fondo hasta las últimas consecuencias. Te volverás más poderoso cuando te comprometas con lo que sientes. Leo:Hoy tendrás ocasión de demostrarles a tus familiares que estás dispuesto a luchar por ellos y a darlo todo para que se encuentren a salvo. Cuando se trata de defender a los tuyos eres un verdadero león que con su sola presencia mantiene alejados todos los peligros. Virgo: Una conversación muy interesante te permitirá profundizar tu nivel de comprensión. A la hora de hablar, tocarás fibras en los demás y posiblemente desates algunas catarsis. Te darás cuenta que a través del diálogo las emociones se curan. Libra: Generar dinero, recursos e ingresos extras se convertirá en tu prioridad. Cualidades como la perspicacia, la sagacidad y la agudeza serán claves a hora de llevar a cabo cualquier tipo de transacción comercial. Sabrás reconocer las oportunidades financieras. El niño prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: La Luna transitará por tu signo, así que tu magnetismo, atractivo y potencial individual estará a flor de piel. Te sentirás con un plus de energía para empezar un ciclo nuevo. Tu capacidad de ver más allá de las apariencias te ayudará a tomar buenas decisiones. Sagitario: Tu mente necesitará depurarse de las cargas negativas que, sin darte cuenta, fuiste acumulando durante el último mes. Trata de quitarte de encima enojos, resentimientos o emociones tormentosas y posterga las decisiones importantes para dentro de un par de días. Capricornio: Si en verdad quieres ser parte un nuevo grupo de amistades tendrás que demostrar un grado profundo de compromiso. Las personas que te rodean te esconderán algunos secretos que irás debelando en la medida que vayas demostrando donde está tu lealtad. Acuario: Tendrás que lidiar con el recelo de algunas personas a las que les gustaría ocupar tu lugar. Tu triunfo será proporcional a tu capacidad para resistir las situaciones de presión sin flaquear, ni mostrar signos de debilidad. Tomarás consciencia de tu poder personal. Piscis: Será importante que demuestres que eres capaz de luchar por tus convicciones porque ese compromiso te ayudará a crecer. Desarrollarás sagacidad para sortear los obstáculos que se presenten en el camino y sabrás usar las desventajas a tu favor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.