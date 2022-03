El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de marzo Abrir las puertas de tu hogar te traerá un sinfín de bendiciones. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 11 DE MARZO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Cáncer y a su paso hará un trígono con Mercurio. Por eso será una maravillosa oportunidad para que te conectes con tu universo afectivo y comuniques tus sentimientos. Si tienes hijos, nietos o hermanos pequeños, léeles cuentos o nárrales las historias de tu familia. Recibe invitados y abre las puertas de tu hogar porque compartir con otros seres te traerá un sinfín de bendiciones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MUESTRO MI LADO MÁS TIERNO Y AFECTIVO". Si hoy, 11 de marzo estás de cumpleaños… Este será un año ideal para que visites un lugar paradisiaco o trabajes en el área turística. El mar tendrá un rol protagónico e inspirador a lo largo del año porque te ayudará a conectar con tu mundo interior. Vayas donde vayas siempre encontrarás cobijo y protección. La Copa de la Suerte: 10, 23, 37, 54, 72, 90 Aries:Este fin de semana estarás sensible, mimado y con ganas de recibir la protección y el cariño de tus seres queridos. Sería maravilloso que compartas con tus familiares con una rica comida. Quiero que te aflojes y que muestres tu costado más tierno. Será un momento para echar raíces. Tauro:Los astros te otorgarán mayor curiosidad durante estos días. Tendrás la oportunidad de leer, informarte y estudiar. Rodéate de personas que compartan tus ideales, tus intereses y gustos porque la vida se llenará de nuevos matices cuando estés acompañado. Géminis:El fin de semana será ideal para que vayas al mercado, te proveas de todos los productos que necesitas y llenes tu despensa. Pero recuerda que la buena administración es la base de una economía próspera, planifica bien tus gastos para ahorrarte sobresaltos en el futuro. Cáncer:Adquirirás una sensación de independencia y te convertirás en el dueño de tus propias decisiones y aunque tú, Cáncer, eres una ser bastante temeroso aprenderás a pedir lo que te corresponde. A partir de ahora no te conformarás con simples migajas. Leo:Cerrarás un ciclo lunar durante este fin de semana, así que tendrás la oportunidad de reflexionar. Toda actitud que favorezca el contacto contigo mismo, como la lectura y la meditación te ayudará a encontrar calma. En tu mundo interior te sentirás protegido y reconfortado. Virgo:Aumentará tu vida social y ejercerás una gran influencia en tu grupo de amistades. Te rodearás de personas que estimularán tu creatividad y que te ayudan a renovarte. Mirarás el futuro con esperanza porque sentirás que formas parte de una red humana. Y como te venía diciendo hoy la Luna estará en Cáncer y hará un trígono con Mercurio asique intenta conectarte con tu universo afectivo. Veamos qué se viene para el resto de los signos… Libra:Este fin de semana le darás mayor importancia a los temas profesionales y por momentos sentirás que aumentan tus responsabilidades. Si tienes ganas de acceder a un mejor puesto o conseguir más beneficios te aconsejo que salgas a golpear puertas, comienza con tus allegados. Escorpio:Realizar emprendimientos que te entusiasmen te ayudará a conectarte con tu vitalidad y a poner en movimiento la energía estancada. Este será un buen fin de semana para amplíes tus conocimientos o para que te conectes con personas de otras regiones ¡busca nuevos horizontes! Sagitario:Este fin de semana llevarás a cabo operaciones comerciales importantes así que te recomiendo estar muy atento y concentrado. Hay posibilidades de que cobres una herencia, de que recibas un subsidio o de que inviertas tu dinero en un negocio nuevo ¡que nada te distraiga! Capricornio:Tus habilidades diplomáticas estarán en su punto máximo así que una y otra vez te encontrarás prestando tu colaboración y tendiendo puentes para solucionar conflictos. Además, el amor se presentará muy favorable y podrías vivir un encuentro muy mágico y especial. Acuario:Contarás con una cuota de energía extra para resolver tus asuntos de trabajo y si padeces algún achaque tendrán la ayuda de tu ángel protector. Comienza a hacer yoga o natación porque estas prácticas permitirán que tu vida cotidiana se vuelva más llevadera. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Tus talentos naturales estarán exaltados y tendrás a tu alcance una fuente inagotable de creatividad. Serás como un gran canal capaz de trasmitir ternura, afecto y protección a las personas que te rodean. Si tienes hijos prepárate porque te colmarán de felicidad.

