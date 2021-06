El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de junio Tus intenciones serán claras y esa será tu principal fortaleza. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir VIERNES, 11 DE JUNIO ¡Y eso mi bella gente! Les cuento que este es un viernes muy especial porque es el día del Sagrado Corazón de Jesús. Esta fecha nos recuerda la importancia de amar al prójimo y de ayudarlo de una manera desinteresada. Por otro lado, Marte, el planeta de la acción, hará su ingreso en Leo que es un signo que se asocia con la nobleza y la generosidad. Irradiaras vitalidad y te conectarás con una fuente de energía muy luminosa. Tus intenciones serán claras y esa será tu principal fortaleza. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UN CANAL DE AMOR". Si hoy, 11 de junio, estás de cumpleaños… En este aniversario el pasado cobrará mucha relevancia. Sentirás la necesidad de estar cerca de tus afectos y de conectarte con el calor del hogar. Los vínculos con hermanos, primos o compañeros de estudio ocuparán un lugar protagónico. Te dedicarán palabras cariñosas. La Copa de la Suerte: 19, 27, 42, 63, 72, 98 Aries Entre tus allegados habrá un clima de comprensión y sentirás que cuentas con un colchón de afecto. El universo te recompensará por los gestos bondadosos que tuviste en el pasado. Te darás cuenta de que estás inmerso en una enorme red de contención. Tauro Podría ser un buen momento para salir a dar un paseo por tu barrio y confraternizar con tus vecinos. Tu ambiente te ofrecerá alternativas interesantes y tú estarás predispuesto a interactuar, aprender e incorporar novedades. Si te gusta cocinar buscarás nuevas recetas. Géminis Los asuntos económicos se tornarán relevantes y buscarás administrarte de una manera más eficiente. Será importante que tengas claro tu presupuesto y que sepas el margen que dispones para tus gastos. Si puedes, cancela las deudas para quedarte tranquilo. Cáncer La Luna ingresa en tu signo dándote la oportunidad de dar vuelta la página y de comenzar un nuevo ciclo con las energías completamente renovadas. Con tu actitud cálida lograrás cautivar y movilizar las fibras íntimas de los seres que te rodean. Leo Otórgate un momento de paz, sin grandes exigencias, para que las emociones fluyan y se acomoden en tu interior. Sentirás una unión profunda con tus ancestros, y esta conexión tan especial, derribará todas las barreras. Tu intuición estará muy exaltada. Virgo Recuperar tu vida social, te ayudará a salir del esquema de obligaciones que te tiene tan atado. Tu mundo emocional necesita una inyección de complicidad y camaradería. Organiza un encuentro o una salida con tus amigos más cercanos, y verás cómo te alivia. Libra Te plantearás algunos objetivos nuevos y los asuntos de trabajo te mantendrán bastante ocupado. Te darás cuenta de que a lo largo del tiempo fuiste adquiriendo una experiencia considerable. Si estás desempleado será una buena ocasión para que reactives tu búsqueda. Escorpio Alguien te abrirá una puerta que te conducirá a una situación más favorable. La vida te está brindado este presente porque te mereces una nueva oportunidad. El día de mañana, podrás devolver el gesto contribuyendo al crecimiento de otras personas. Sagitario Tu instinto para los negocios estará muy agudo y podrás detectar algunas oportunidades interesantes. Si compartes tu economía con tus familiares sentirás que hay confluencia y que todos hacen su aporte para poder progresar. Tu estrategia comercial será efectiva. Capricornio La Luna ingresará en Cáncer, tu signo opuesto, creando condiciones favorables para que generes nuevas alianzas y acuerdos. Te ayudará ser respetuoso con las distintas opiniones y fomentar un clima participativo. Mira los gestos cálidos de los demás con buenos ojos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Ocúpate de ingerir una mayor cantidad de nutrientes, y a la vez, que evita consumir grasas, azucares y conservantes. Recuerda que la buena alimentación es la base de la salud. Tampoco olvides ponerte cremas hidratantes que ayudarán a que tu piel luzca tersa y suave. Piscis Tus sentimientos fluirán al son de una melodía alegre. Tomarás contacto con tu niño interior y dejarás que afloren sentimientos de la infancia que creías olvidados. Si tienes hijos pequeños será una maravillosa ocasión para que les cuentes fabulas e historias. Tu imaginación será desbordante.

