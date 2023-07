El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de julio La Luna hace movimientos con Tauro que crearán un ambiente de abundancia ¡mira cuál será el impacto para tu signo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Getty Images MARTES, 11 DE JULIO Hoy celebramos a San Benito y le pedimos su bendición para alejar todo lo malo de nuestras vidas. Por otro lado, déjenme contarles que la Luna va a estar pasando por Tauro y de camino se encontrará con el gran Júpiter. ¡Eso es pura abundancia, mi gente! Vamos a ver la vida como un campo fértil, listo para cosechar prosperidad y disfrutar de los frutos que nos da. Aprovecha para empezar un estilo de vida en conexión con la naturaleza, sin renunciar al confort. AFIRMACIÓN DEL DÍA: SOY UN CANAL ABIERTO PARA RECIBIR LA ABUNDANCIA NATURALMENTE Si hoy, 11 de julio estás de cumpleaños… Tu vida será como un terreno bien fecundo, donde cualquier semilla que caiga germinará, crecerá y florecerá con todo su esplendor. Además, tu mente se iluminará cuando se trate de asuntos monetarios, y tendrás un ojo bien agudo para reconocer oportunidades. La Copa de la Suerte: 7, 18, 26, 40, 55, 83 Aries: Esta lunación traerá consigo una energía de abundancia material. Será un momento propicio para cosechar frutos y disfrutar de las bendiciones que te brinda la vida. Conéctate con la tierra, siente la estabilidad bajo tus pies y aprovecha esta oportunidad para atraer prosperidad y riqueza. Tauro: Hoy la Luna brillará con persistencia en tu ser, iluminando tu camino. Sentirás una marcada conexión contigo mismo y una confianza que te impulsará a manifestar tus deseos. Será momento de abrazar tu grandeza y permitir que la suerte te encuentre en cada paso que des. Géminis: Hoy en los misteriosos rincones de tu ser, la Luna y la suerte se unirán en un abrazo cósmico. Te conectarás con emociones más sutiles y surgirán oportunidades infinitas. Abrirás tus ojos al mundo invisible y descubrirás tesoros escondidos. Cáncer: El universo te invitará a unirte a personas con intereses comunes. Se abrirán las puertas de la abundancia y la amistad. Sentirás que la alegría llegará a tu vida y descubrirás el camino que te llevará hacia la felicidad plena. Leo: La Luna y Júpiter se adentrarán en tu reino de logros y reconocimiento. Este poderoso encuentro celestial despertará tu ambición y te impulsará a alcanzar nuevas alturas. Con una gran determinación lograrás impactar con tu brillo y alcanzar tus propósitos. Virgo: En tu camino hacia la sabiduría, encontrarás tesoros que nutrirán tu espíritu. El destino te reserva encuentros con personas iluminados que te guiarán hacia un mayor entendimiento. Prepárate para abrazar el conocimiento y alcanzar tu propósito divino. Libra: Descubrirás valiosas oportunidades para renacer. Abraza tu poder interior y sé valiente al enfrentar los desafíos que se presenten. En este viaje de autoexploración, encontrarás la clave para liberarte y renacer como el ave fénix. Escorpio: En el área de las relaciones, tendrás oportunidades muy prometedoras. Será momento de nutrir tus lazos con amor y confianza, y de cosechar los frutos de la colaboración. Disfruta de momentos felices y prósperos en compañía de aquellos que te rodean. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario A nivel laboral podrás obtener el reconocimiento que hace tiempo estabas esperando. Será momento de empoderarte y llevar a cabo tus labores con excelencia. Escucha a tu organismo y nútrelo con buenos alimentos y pensamientos positivos. Capricornio: La energía creativa y lúdica brillará con esplendor en tu ser llevándote a interpretar un rol protagónico. Además, los hilos del destino tejerán nuevas tramas de amor. Tu corazón se convertirá en un lienzo vibrante, donde pintarás tus sueños y saboreas el néctar del gozo Acuario: En cada paso que des, sentirás la guía ancestral y la bendición divina protegiéndote. Tus cimientos serán sólidos, brindándote la base perfecta para construir tus sueños. La estabilidad en tu vida familiar será un refugio de tranquilidad en medio de cualquier desafío que enfrentes Piscis: En el vaivén de la vida, tus palabras serán poderosas herramientas de sabiduría y comunicación. La expansión mental te abrirá puertas a nuevas oportunidades y conexiones. Confía en tu capacidad para transmitir tu mensaje.

