El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de julio Este día El Niño Prodigio trae el mensaje de un pájaro para cada signo. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 11 DE JULIO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día le traigo a cada signo el sabio mensaje de un pájaro y algo más. Presta mucha atención… Aries: El Martín Pescador dice que te conectarás con la fuerza de tus ancestros. Aprovecha la presencia del Sol en Cáncer para enraizarte e nivel afectivo y deja que los lazos familiares iluminen tu vida. Inclínate ante aquellos que hicieron posible que llegarás hasta aquí. Tauro: Escucha al albatros que dice que te dejes llevar por tus ideales y que te consagres a una nueva causa. Este mensaje vibra en sintonía con Neptuno que desde el sector de las amistades y los grupos hace tiempo que te viene inspirando para que seas más solidario. Géminis: Con Venus transitando por tu signo, Géminis, debes escuchar al cisne. Las brisas de la belleza te envolverán y vivirás junto a otros momentos de placer y dicha. Pero ten cuidado con las personas que solo se acercan con fines pasajeros, vanidosos y superficiales. Cáncer: El mirlo revolotea a tu alrededor y dice que estarás muy inspirado y tendrás maravillosas ideas que podrás plasmar a través de las palabras. Esto sucede porque Mercurio, el astro de la comunicación, está transitando en tu signo y, a su paso, potenciará tu mundo imaginativo. Leo: Pon atención al mensaje del ruiseñor que te dice que alguien te enamorará y te inspirará una gran devoción. Saturno en el sector de la pareja traerá a tu vida un ser especial que te ayudará a crecer. Alégrate porque finalmente encontrarás alguien hecho a tu medida. Virgo: El gavilán te dice que conoces a alguien que tiene mucho carácter y que ejerce poder sobre tu vida erótica o monetaria. Este mensaje concuerda con el impacto de Júpiter en tu sector de las energías ocultas. Vive intensamente este momento de pasión, pero no te dejes dominar. Libra: Escucha a la dulce tórtola que te dice que hallarás un ser amable del que te sentirás enamorado. Lo que sucede es que Júpiter, el gran benefactor, se encuentra en tu signo opuesto y complementario anunciando un periodo de plenitud amorosa y de realización a través de los vínculos. Escorpio: El búho te dice que no estás solo, que te abras al intercambio y que confíes en las personas amigables que te ofrecen ayuda desinteresada. Este sabio mensaje es el mismo que te ofrece Urano que hace años te está incitando a generar vínculos más sanos y libres. Sagitario: La cigüeña te trae la noticia de un nacimiento. Y es que tu astro regente, Júpiter, está transitando en tu sector de los hijos y las creaciones, así que le darás vida a un emprendimiento personal que te colmará de dicha y felicidad. Agradece a la providencia. Capricornio: La gaviota llega a tu horizonte y te augura un período de comunión amorosa en el que te encontrarás con un ser que te complementa. El Sol en tránsito por el sector de la pareja indica que hallarás la clave para armar una vida de a dos y que en las relaciones te sientes pleno. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: En esta era de Acuario te identificarás con el gallo porque serás el primero que vea o comprenda algo importante. Gracias a tu espíritu vanguardista le anunciarás a muchos la llegada de un nuevo amanecer. Pero ten cuidado con las utopías porque no todas las promesas se cumplen. Piscis: La paloma te traerá una excelente noticia. Pero querrás ir más allá de las gratificaciones terrenales e iras en busca de un mensaje celestial. Saturno en el sector de la espiritualidad te llevará a hacerte preguntas acerca del alma y te volverá mucho más reflexivo. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 9, 18, 35, 54, 65, 86 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

