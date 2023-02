El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de febrero En este período nuestra mente irá muy rápido y las ideas fluyen ¡baja el ritmo para poder organizarlas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 11 DE FEBRERO ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que hoy celebramos el día de Nuestra Señora de Lourdes a quien se le pide por la curación de cualquier enfermedad, ya que es muy milagrosa. Por otro lado, Mercurio, ingresará en el signo de Acuario trayéndonos veinte días muy favorables para comunicarnos con nuestros amigos y para trabajar con un grupo de gente. En este período nuestra mente irá muy rápido, se nos ocurrirán ideas originales y se estimulará nuestra capacidad inventiva. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS IDEAS PROMUEVEN EL AVANCE GRUPAL" Si hoy, 11 de febrero estás de cumpleaños… Te moverás en diferentes ambientes sociales y conocerás nuevas personas. Tendrás la oportunidad de cultivar tu intelecto y viajar por motivos turísticos. Te irá muy bien en los negocios vinculados al mundo del arte, la belleza o la industria marítima. La Copa de la Suerte: 16, 21, 28, 48, 55, 76 Aries: En este día tan especial tus instintos estarán a flor de piel y sentirás que se despierta tu deseo como nunca. Tus iniciativas serán bien recibidas por tu pareja, si la tienes, así que podrían juntos incursionar en el "tantra" que es el yoga del sexo. Tauro: Tu jefe o superior te dará herramientas para que puedas desarrollarte y la posibilidad de recibir ascensos es alta, porque tus esfuerzos y tu eficiencia no pasarán inadvertidos. Por la tarde, la Luna entrará en tu signo opuesto, así que tu vida sentimental se volverá más intensa. Géminis: Comenzarás el día con ánimo de coquetear, ya que te sentirás a gusto con la imagen que te devuelve el espejo. Por la tarde, tendrás el poder de descifrar el origen de cualquier síntoma o molestia física y de sanarlo. Encara a fondo cualquier régimen o tratamiento. Cáncer: Empezarás el día con una sensación de dicha gracias a que reinará un clima de unión en el seno de tu hogar. El cambio, en la tarde la luna intensificará tus emociones, así que evita caer en actitudes absorbentes con tus hijos o cualquier otra persona amada. Leo: Un comentario positivo o una buena noticia te llevarán a comenzar el día con el pie derecho. Por la tarde, sentirás la necesidad de permanecer en la intimidad de tu hogar, de cultivar la vida familiar y de conectarte con tus sentimientos más profundos. Virgo: Tus finanzas comenzarán a equilibrarse y gracias a esa estabilidad lograrás economizar e invertir para tu mejor provecho. Por la tarde, tu mente estará abocada en descifrar un misterio que te tendrá muy intrigado, recuerda que cualquier problema se solucionará hablando. Libra: Toda actividad que emprendas en conjunto contará con el auspicio de los planetas, así que deja de dudar y sigue hacia delante. Por la tarde, olfatearás el terreno y pensarás diferentes estrategias para aumentar tus ingresos. Todo lo que toques se trasformará en oro. Escorpio: Un sueño con una persona del pasado hará que te despiertes un poco conmocionado. Por la tarde, con la entrada de la Luna en tu signo, tu personalidad enérgica se potenciará. Tu magnetismo y determinación te ayudará a conseguir todo lo que te propongas. El niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Perseguirás un gran sueño y tus proyectos serán los motores que te mantengan en pie y mirando hacia delante. Por la tarde, buscarás un fortalecimiento interior para sintonizarte con tu misión espiritual. Investiga sobre la astrología o cualquier otra ciencia oculta. Capricornio: Al comienzo de día tendrás que cumplir con compromisos ineludibles y por momentos podrías sentir como si estuvieras rindiendo un examen. Hacia las horas de la tarde te sugiero que programes un encuentro con un amigo ya que de esa forma lograrás liberar tensiones. Acuario: La vida te exigirá más, pero también serán mayores las posibilidades de progreso. Harás cambios positivos en tu carrera y tendrás una fuerte voluntad para superar cualquier obstáculo que se presente. Pero recuerda que las victorias no deben ser a costa de nadie. Piscis: Recibirás un dinero extra o harás una alianza comercial que te permitirá saldar deudas. Por la tarde, descubrirás que todo lo que nos sucede en la vida, por más crítico o difícil que parezca, es una lección para nuestro crecimiento personal. Te despedirás del temor.

