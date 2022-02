El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de febrero Pronto descubrirás un secreto. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 11 DE FEBRERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz viernes! ¡Ya estamos a un paso del fin de semana! Les cuento que hoy la Luna y el Sol confluirán armónicamente en signos de aire así que será un momento ideal para que cultives el diálogo con tus amistades. Interactuar con otros seres te aportará vitalidad y renovará tus esperanzas, así como tu visión del futuro. Por otro lado, te cuento que Mercurio se unirá a Plutón y podrás descubrir ese secreto que tanto te inquietaba. Descubrirás la mentira. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "UNA CORRIENTE DE AIRE FRESCO Y LUZ RENUEVAN MI VIDA". Si hoy, 11 de febrero estás de cumpleaños… Durante este año te dejarás llevar por tu curiosidad y vivirás las experiencias con un espíritu alegre y picaresco. Tendrás diferentes opciones para elegir tanto en el campo de las relaciones como en el trabajo. Harás buen uso de tu libertad y no te atarás a nada. La Copa de la Suerte: 8, 27, 32, 55, 64, 76 Aries:Este fin de semana sentirás deseos de charlar, divertirte y compartir. La relación con tus hermanos, amigos o primos cobrará relevancia. Será una excelente ocasión para que te conectes con el universo que te rodea y amplíes los canales de comunicación ¡haz que la energía circule! Tauro:Durante estos días será muy importante que manejes tu economía con criterio e inteligencia. Si vas a salir con amigos evita el derroche y organiza programas que sean acordes a tu presupuesto. Adminístrate de manera que puedas llegar a fin de mes sin contratiempos. Géminis:Los planetas te alentarán para que manifiestes tus dones comunicativos y tiendas puentes a tu alrededor. Este fin de semana tu vibración será muy alta y te centrarás en lo que más te interesa. Será un buen momento para que des inicio a un nuevo proyecto personal. Cáncer:Este fin de semana atravesarás por un estado de gran sensibilidad que te hará más sensible a las influencias del entorno. Si puedes, suspende las actividades que te generen estrés o que te exijan entrar en un ritmo acelerado. La buena lectura será un tónico curativo para tus nervios. Leo:Los tránsitos planetarios te llevarán a relacionarte con personas creativas que te traerán brillantes ideas. Será un buen momento para ir a reuniones o para o participar de salidas grupales. La interacción te ayudará a renovarte y reinventarte ¡diviértete con tus nuevas amistades! Virgo:Será una buena ocasión para ascender posiciones para que hagas conexiones en las altas esferas que te otorgarán la posibilidad de un crecimiento profesional. Si aspiras a un mejor puesto de trabajo no dudes en postularte porque tendrás viento a favor. Libra:Los asuntos legales, trámites y contactos con el extranjero se presentan muy favorables para ti y contarás con buen asesoramiento. La clave para cualquier avance o progreso estará en que te enfoques en lo positivo y mantengas una mirada optimista. Escorpio:Este fin de semana tomarás una actitud diferente frente a las situaciones que ocurren en tu vida. La tentación de entrar en juegos de poder, tender trampas con las palabras y de medir las intenciones de los demás será grande. Pero no juzgues a nadie, sé respetuoso y discreto. Sagitario:Durante estos días conocerás a personas que te complementarán y que estarán dispuestas a cooperar contigo. El intercambio te ayudará a vislumbrar alternativas interesantes. Podrás asimilar los aprendizajes y experiencias, y todo resultará más sencillo de procesar. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio:Este fin de semana le prestarás más atención a tus hábitos y organizarás tu rutina. Si te sabes adaptar a las circunstancias entonces encontrarás la clave fundamental para un buen funcionamiento. Piensa en positivo y recuerda la frase que dice "mente sana en cuerpo sano" Acuario:La vibración astral te hará sentir más enérgico y vital, así que trata de que las preocupaciones económicas no interfieran en tu tiempo libre. Permítete disfrutar de aquello que más te gusta porque es tiempo de jugar, crear, amar y entregarse al gozo. Piscis: Si convives con otras personas deja de mirarte el ombligo y presta colaboración. Paga los impuestos, compra la mercadería que falta y dale de comer a las mascotas. Te sentirás mejor sí contribuyes a que la maquinaria hogareña continúe en movimiento.

