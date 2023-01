El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de enero Toma precauciones para que el estrés diario no te provoque trastornos de tipo nervioso. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 11 DE ENERO ¡Llegamos al ombligo de la semana, mi gente linda! Les cuento que la Luna transitará por Virgo y hará una cuadratura con Marte en Géminis, así que nuestra agenda cotidiana estará un poco desordenada y, debido a que nos costará organizar los diversos compromisos, nos sentiremos bastante irritables. Te sugiero que tomes precauciones para que las tensiones diarias no te lleven a provocar trastornos de tipo nervioso. Si tienes tendencia a hacer bronquitis toma mucho té con miel, limón y jengibre. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ADAPTO A LOS CAMBIOS EN LUGAR DE OFRECER RESISTENCIA". Si hoy, 11 de enero estás de cumpleaños… Para este nuevo ciclo los astros se conjugan a tu favor y te traen buenas oportunidades para cultivar tu intelecto, estudiar o solicitar una beca. Además estarás favorecido para activar los trámites legales o inmigratorios. ¡Sácale provecho a esta buena energía! La Copa de la Suerte: 1, 5, 13, 23, 81, 90 Aries: Los astros te recomiendan que busques buenos colaboradores y que descanses lo suficiente porque podrías terminar agotado con tanta actividad. Deberás cuidar tu salud, especialmente tu aparato digestivo y evitar que la ansiedad te lleve a alimentarte mal. Tauro: Encuentra un espacio para disfrutar y hacer lo que más te guste. Si tienes hijos, sentirás la necesidad de dedicarles más tiempo y te hará feliz atender todas sus demandas. En el amor aparecerán tentaciones que pueden poner en peligro tu relación estable. Géminis: La Luna y Marte en aspecto de tensión pueden traerte algunos problemitas en tu casa. Es importante que seas cauteloso al tratar a los que conviven contigo y que evites cualquier tipo de agresión. Enciende un incienso de lavanda para purificar el ambiente. Cáncer: Será importante que puedas entender las motivaciones de los demás y que escuches sus puntos de vista, aunque sean diferentes a los tuyos porque la vida sería muy aburrida si todos pensáramos igual. Elige bien las palabras que vas a usar para no herir a nadie. Leo: Tú no debes dejarte llevar por lo que quieren tus amigos y conocidos, ya que deberás poner tu necesidad de progresar en primer lugar. No te distraigas tanto y desarrolla sentido práctico para aprovechar las oportunidades de negocios que se te presentarán. Virgo: Con la Luna en tu signo buscarás manejarte de acuerdo a tu propio criterio para evitar errores. Pero ten cuidado y no te pelees con tus jefes o superiores por cosas sin importancia. Busca un ámbito en el que puedas actuar, sin que nadie esté cuestionando tus decisiones. Libra: Los astros dicen que te conviene retirarte un tiempo de la escena. Llegó el momento de liberarte del karma del pasado y poco a poco ir soltando los miedos, inhibiciones y etiquetas. Para no repetir los errores del pasado, te ayudará incorporar una mirada más reflexiva. Escorpio: Tu trama social se ampliará para incorporar gente nueva que comparta tus anhelos e intereses. Trabajarás en grupo y pensarás en el bienestar común, más que en el propio. Mantener la objetividad será la clave para que puedas concretar los sueños. Sagitario: Los astros te traen algunas obligaciones importantes que deberás cumplir en tiempo y forma si quieres escalar posiciones. Tendrás que ponerte muy práctico y concentrarte en metas concretas, pero deberás dejar de lado las luchas de poder y la competencia con otras personas. Capricornio: Deberás abandonar tu tendencia al pesimismo y poner tu mente en positivo. La intensidad de los cambios puede elevar tu nivel de estrés, así que busca hacer algo que te eleve. Mantén tu fe en alto y, antes de tomar decisiones, pide protección espiritual. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Los temas de subsistencia serán prioritarios y te sentirás un poco presionado por las circunstancias. Pero ten en cuenta que las crisis significan cambio y oportunidad. A la hora de armar tus estrategias de negociación recuerda que las apariencias engañan. Piscis: Tu relación de pareja se convertirá en escenario de debate, pero será mejor que evites descargar tus tensiones y enojos sobre la persona que tienes al lado. Si estás soltero no dejes que los malos tragos pasados condicionen tus próximas elecciones amorosas.

