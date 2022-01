El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de enero Tiempo de que sueltes todo aquello que te impide evolucionar. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 11 DE ENERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que en este día las confluencias entre la Luna, Urano y Saturno nos pedirán que demos un salto en el plano emocional y que nos desapeguemos de todo aquello que nos impide evolucionar. Le darás más valor a la libertad y la autonomía y considerarás la posibilidad de ganarte la vida de forma más independiente. Recuerda que para que un cambio se sostenga en el tiempo y tenga un sustento real hay que trabajar duro. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SALGO DEL CONFORMISMO Y EXPLOTO MIS RECURSOS AL MÁXIMO". Si hoy, 11 de enero estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar harás cambios importantes y dejarás a todos boquiabiertos. Te liberarás de muchos prejuicios y eso contribuirá a que eleves al máximo tu capacidad de goce. Construirás las bases de una vida más feliz, más auténtica y más plena. La Copa de la Suerte: 9, 24, 37, 68, 76, 95 Aries: Tu manera de encarar los temas de dinero cambiará y te involucrarás en nuevos proyectos de negocios. No te alarmes si el panorama se muestra un poco inestable. Si eres perseverante obtendrás los resultados que anhelas. Tauro: La Luna se asociará a Urano en tu propio signo y esto tendrá el efecto de una inyección de adrenalina para ti. Te liberarás y con tu nueva actitud causarás sorpresa, excitación y revuelo. Lograrás imponer en el ambiente un toque de originalidad. Géminis: Si habías programado una actividad que demande esfuerzo y concentración postérgala para otro momento porque solo lograrás agitarte más. Controla tu nerviosismo y permite que el tiempo acomode cada cosa en su lugar. Procura descansar y evita las aglomeraciones de gente. Cáncer: Hoy te encontrarás un poco ansioso ya que un nuevo proyecto revolucionará tu vida. Si surgen distanciamientos entre tus amistades no te alarmes y respeta la libertad ajena. Recuerda que el que se va sin ser echado, vuelve sin ser llamado. Leo: Las oportunidades profesionales vendrán de repente y sin anunciarse previamente. Saca el felino que hay dentro de ti y salta a la cima. Toma las posibilidades de ascenso que te trae la vida y no te quedes quieto mirando a la felicidad pasar frente a sus ojos. Virgo: Si tienes deseos de viajar compra los pasajes y deja de poner excusas. Un modo de pensar demasiado estructurado te impedirá recorrer caminos más amplios. Si surgen obstáculos los irás sorteando uno a uno y hallarás la solución correcta, como haces siempre. Libra:Hoy tu instinto será más poderoso y contarás con un recurso extra. El mundo de los negocios te presentará una oportunidad especial. Antes de aceptar regalos o financiamiento fíjate si tu prestamista tiene segundas intenciones. No sedas el control Escorpio: Los astros revolucionarán tus relaciones amorosas. Si estás en pareja pasarás por un período excepcional de cambios y transformaciones. Si estás solo tendrás un candidato, pero no te muestres demasiado absorbente porque lo espantarás ¡vive el minuto a minuto! Sagitario: Tu ritmo cotidiano se acelerará. No permitas que el exceso de trabajo te lleve a desatender el cuerpo o a somatizar tu estrés. Dormir las ocho horas recomendadas te ayudará a aumentar tus defensas. Pon tu salud y bienestar físico primero en tu lista de prioridades. Capricornio: Tus encantos estarán al descubierto y muchos se sorprenderán de la criatura sensual que hay dentro de ti. Será un buen momento para incentivar tu parte creativa a través de la danza, la música y la pintura. Serás correspondido en el amor ¡vence el temor a sufrir! Acuario: Las estrellas te ofrecerán la oportunidad de concretar un sueño en familia. Recuerda que involucrarse a nivel afectivo no implica que abandones tus proyectos personales, ni aquello que construiste con tanto esfuerzo. Haz valer tus propias reglas, disfruta de las cosas en su justa medida. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Podrás expresarte con total libertad y no te faltará un cómplice que te incentive. Tus capacidades intelectuales se activarán, formularás preguntas y encontrarás respuestas a tus interrogantes. Además, se incrementará tu curiosidad e interés por las nuevas tecnologías.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.