El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de diciembre Excelente tiempo para conectar con tu interior y sanar las heridas del pasado. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que durante las primeras horas del día la Luna hará aspectos benéficos con Júpiter y Plutón, así que podremos sanar heridas del pasado. Nuestra sensibilidad nos ayudará a descubrir las necesidades afectivas de los demás. Por la tarde, la Luna ingresará en el signo de Leo, así que entraremos en contacto con nuestra llama divina y con ese don natural que nos vuelve especiales. Eres un ser digno de ser amado. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ABRO LAS PUERTAS DE MI CORAZÓN Y ME BRINDO SIN RESERVAS". Si hoy, 11 de diciembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo tu pasado jugará un rol protagónico, ya que emergerán aquellos asuntos que quedaron inconclusos para que les des un cierre definitivo. Hay grandes posibilidades de que cambies tu lugar de residencia o que realices una transacción muy importante con bienes raíces. La Copa de la Suerte: 19, 21, 49, 53, 77, 82 Aries Un ser de luz se introducirá en tu universo soñador para trasmitirte un mensaje de amor eterno, así que cualquier sensación de pérdida afectiva se desvanecerá. Por la tarde, sentirás que has renacido con más fuerza, confianza y vitalidad. Te consagrarás como un líder. Tauro Abre los canales de comunicación y acepta las maravillas que pueden venir de tu entorno. Las sabias palabras de un amigo te ayudarán a revertir una visión negativa. Hacia la tarde, sentirás deseos de delimitar territorio en el hogar, así que podrías poner tu retrato en living. Géminis Las estrellas le darán un empujón a tu economía y traerán a tu vida una vibración muy prolifera y prospera. Después de mucho tiempo los nudos que no permitían que circulara el dinero se desatarán. Por la tarde, darás un discurso muy convincente. Cáncer Ese ser que tanto aprecias dejará de resistirse al amor y te demostrará sus más profundos sentimientos. Los miedos y las sombras que impedían que tu romance prospere se disolverán. Por la tarde, cómprate alguna prenda de vestir que te ayude a destacarte. Leo Comenzarás el día cultivando una actitud más espiritual y entregándote a los designios del cosmos. Descubrirás que, si aflojas la presión y suavizas los niveles de exigencia, las crisis se irán solas. Por la tarde, la Luna ingresará a tu signo, así que tu corazón fogoso comenzará a latir fuerte. Virgo Tus amistades te aceptarán con tus luces y sombras y se mostrarán dispuestas a acompañarte, tanto en las instancias de dicha, como en los momentos difíciles. Por la tarde, estarás concluyendo un ciclo lunar, así que buscarás salir del tumulto para encontrar tu propio eje. Libra Tus familiares te aportarán armas muy útiles y te ayudarán a elaborar una estrategia para que puedas alcanzar tus objetivos. Por la tarde, la Luna entrará en el sector de la vida social, así que te vendrá muy bien reanudar el contacto con tus amistades. Escorpio Estoy contento, porque las confluencias astrales activarán tu brújula interior. Tu corazón sensible irá ganando protagonismo y las nubes negras que ensombrecían tu mente se irán disipando. Por la tarde, muchas personas te pondrán en un pedestal y te tomarán como su principal referente. Sagitario Gracias a la intervención de un familiar resolverás un conflicto financiero que te tenía muy absorbido y preocupado. Por la tarde, el cambio de Luna restablecerá tu confianza y te hará ver la vida desde una perspectiva más optimista ¡lánzate a la aventura! Capricornio Si en el pasado fuiste hiriente es tiempo de disculparte. Una palabra o un gesto amoroso y sentido podría ayudarte a sanar esas heridas que hasta hace muy poco flotaban entre tú y esa persona que tanto quieres. Por la tarde, podrás sellar un reencuentro entre las sábanas. Acuario Quiero que prepares la tina con agua caliente y que te des un baño de inmersión para descomprimir esas tensiones que has acumulado. Por la tarde, la Luna entrará en Leo que es tu signo opuesto así que el amor te estará rondando de cerca. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis Una inmensa ola de confianza restaurará tu ser y te permitirá ocupar el lugar que te mereces en tu ámbito social. Por la tarde, te sugiero que salgas a caminar al aire libre porque el ejercicio te ayudará a optimizar el funcionamiento de tu organismo.

