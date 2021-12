El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de diciembre Trata de estar muy pendiente de todo lo que percibes porque puede servirte de gran utilidad en el futuro. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 11 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz sábado! Les cuento que en las horas de la mañana tu intuición será enormemente poderosa y no necesitarás que tus cinco sentidos corroboren lo que saben tus poderes perceptivos más profundos. Trata de estar muy pendiente de todo lo que percibes porque puede serte de gran utilidad en el futuro. A la tarde, con el cambio de Luna, te sentirás motivado para avanzar y apostarás a tus deseos. Te darás cuenta que eres el dueño de tu vida y te lanzarás a la aventura. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ATREVO A CORRER RIESGOS". Si hoy, 11 de diciembre estás de cumpleaños… Muchos de los ideales y de las certezas que te guiaban irán desvaneciéndose poco a poco. Te involucrarán con personas y situaciones que llevarán a contemplar sutilezas que antes se te pasaban de largo. Te volverás un ser más espiritual y te brindarás al prójimo desinteresadamente. La Copa de la Suerte: 15, 24, 37, 44, 57, 70 Aries: Un sueño o una intuición muy profunda te llevarán a comenzar el día con la certeza de que no estás librado a tu suerte y que nada ocurre por azar. Sin embargo, hoy se presentarán las condiciones ideales para que te definas, camines hacia adelante y desarrolles tu liderazgo. Tauro: Un manto de neblina podría interponerse entre tú y un proyecto que venías desarrollando, pero pronto se reacomodarán las cosas y verás todo con mayor claridad. También podrías sentirte un poco vulnerable y fatigado así que concédete un descanso. Géminis: Una persona que admiras enormemente tendrá un gesto de reconocimiento contigo que te conmocionará y te llenará de satisfacción. Estarás bastante más liberado, sentirás deseos ampliar tu círculo social y de reestablecer el contacto con tus amigos. Cáncer: Estrecharás lazos con seres de otra región y te darás cuenta de que el mundo es más grande y generoso de lo que creías. Además, aumentará tu popularidad y tu capacidad de mando, y rápidamente obtendrás los frutos de tus esfuerzos. Leo: Te darás cuenta que en la vida las emociones van fluctuando constantemente y te dejarás llevar por la marea sin oponer resistencias. Además, se apoderará de ti un estado entusiasta, verás todo de un nuevo color y surgirán mejores perspectivas. Virgo: Un ser muy especial logrará infiltrarse en tus fantasías más profundas y no darás ningún paso sin tenerlo en cuenta. También contarás con un olfato especial para detectar buenas oportunidades de negocios y se te ocurrirán estrategias comerciales ganadoras. Libra: Hoy te recomiendo que no sobrecargues el estómago y que tomes mucho líquido para eliminar las impurezas de tu organismo. Busca la compañía de otras personas y si estás en pareja propone una salida romántica para reavivar el fuego. Escorpio: Hoy preferirás suspender los planes recreativos para ocuparte de algunas tareas domésticas que te han quedado pendientes y para organizar la rutina. Plantea tu decisión de buen modo para que tus allegados no se ofendan y para evitar discusiones. Sagitario: Durante el día sentirás que vayas donde vayas y estés donde estés formas parte de la gran familia humana. Además, tendrás deseos de hacer un cambio drástico de look para renovar tu imagen. A la hora de marcar estilo recurre a la audacia. Capricornio: Hoy te llegará un mensaje que te estremecerá el alma y te recordará que lo esencial es invisible a los ojos. Necesitarás canalizar la energía extra haciendo cosas, podrías aprovechar para limpiar, acondicionar o refaccionar tu hogar. Acuario: Tomarás una actitud cuidadosa hacia el dinero, para no dar ningún paso en falso en el campo económico que te lleve a perder la sensación de tranquilidad. Por la tarde la tarde te mantendrás ocupado en varias actividades a la vez, pide colaboración para no cansarte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Tu intuición estará exaltada, se sucederán una cadena de sincronías y derramarás una energía amorosa. Además, aumentará tu instinto para realizar negocios, arriesgarás más en cuestiones comerciales pero también tendrás mayores chances de ganar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.