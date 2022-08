El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de agosto Este día, la luna llena en acuario te permitirá cultivar amistades, pero cuidado… Presta atención a lo que tiene para decirte El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 11 DE AGOSTO ¡Feliz jueves, mi gente linda! Les cuento que hoy tenemos la luna llena en acuario que nos trae un día especial para cultivar la amistad, pero cuidado porque esta luna se da muy cerca de Saturno, así que tendremos que respetar los límites de los demás. A la vez, Venus, la diosa de la belleza, entrará en el signo de Leo y por veinticinco días nos bañará de glamour. Con esta influencia tan vibrante mi recomendación es que seas generoso en el amor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ESFUERZO POR SER AMIGABLE CON LOS DEMÁS". Si hoy, 11 de agosto estás de cumpleaños… Cumples años bajo la energía radiante de la luna llena, por eso, será un año de plenitud. Mi mensaje para ti es que dejes de lado las actitudes autoritarias y que seas respetuoso en todas las relaciones que entables. Rodéate de personas prudentes y experimentadas. La Copa de la Suerte: 19, 21, 36, 44, 59, 80 Aries En esta luna llena te relacionarás con personas con gran firmeza que cumplirán con su palabra, pero si eres nuevo en un grupo no esperes que nadie te regale nada, tendrás que ganarte tu lugar. El trabajo en equipo te ayuda a apreciar las cosas desde otra perspectiva. Tauro En esta luna llena crecerá tu ambición por alcanzar una mejor posición social. Las responsabilidades familiares aumentarán, tendrás arreglos que hacer en la casa y el ritmo de trabajo será más exigente que de costumbre, pero tú sabrás cómo organizarte. Géminis En esta luna llena deberás estar dispuesto a hacer algunos cambios para seguir evolucionando. Una persona muy experimentada te trasmitirá su experiencia y te enseñará importantes lecciones. Aprovecha que cuentas con una guía para desarrollar nuevos planes. Cáncer La luna llena te invita a hacer cambios en tu situación financiera para moverte con mayor libertad en el futuro. Pero si quieres prosperar, tendrás que poner límites a quienes se aprovechan de ti. La buena noticia es que te sentirás liberado en el aspecto sexual. Leo En esta luna llena lograrás convencer a los demás para que acepten tus propuestas, sean de negocios o de otro tipo. En el amor conseguirás lo que quieras gracias a tu sensualidad, pero te convendrá ser selectivo. No intentes mezclar el agua y el aceite. Virgo En esta Luna Llena deberás ocuparte de tu salud y proporcionarte esos cuidados que tanto necesitas. Recuerda que tu organismo tiene sus propias reglas y que él mismo te indica donde están los límites. Duerme las ocho horas de sueño indicadas. Libra Esta luna llena abrirá un portal de oportunidades para tu vida. Este es el momento de animarte a crecer, ser independiente y a pelear por el lugar que te corresponde en este mundo. Deja que tu niño interno madure ¡despliega tus alas y vuela! Escorpio En esta luna llena proyectarás tus energías en los temas relativos a la familia y el hogar y estarás dispuesto a luchar arduamente para que tus seres queridos puedan acceder a mejores cosas. Una figura influyente intercederá para que puedas cumplir tus propósitos más rápido. Sagitario En esta luna llena tu mente estará más despierta que nunca y se te ocurrirán nuevas ideas para tu desenvolvimiento, tanto en el terreno personal como en los asuntos de trabajo, así que no te quedes estático y recuerda que la única constante es el cambio. Capricornio En esta luna llena llegarán a tu vida vientos de prosperidad. Una persona solvente o una entidad bancaria te otorgará un préstamo. Comenzarás a recoger los frutos de tu siembra y sentirás que todos los esfuerzos que has hecho para progresar valieron la pena. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario En esta luna llena tus relaciones representarán un gran desafío, percibirás al otro como una figura dominante. Si vas a comenzar una relación o una sociedad tendrás que asegurarte que se respete tu libertad y autonomía. Pon tus condiciones. Piscis En esta luna llena concluirás una etapa de tu vida y te despedirás de algunas relaciones kármicas. Tendrás que aceptar que hay leyes cósmicas que te trascienden y que hay circunstancias que se escapan a tu voluntad. Quiero que confíes en que hay un plan divino y que cultives tu fe.

