El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de abril

MARTES, 11 DE ABRIL Les cuento que el Sol se unirá a Júpiter en el signo de Aries, así que reinará en el firmamento una energía muy positiva para nuevos inicios. Esta será una ocasión inmejorable para que te conectes con tu fuerza interior y para que tomes decisiones valientes basándote en la confianza de que podrás afrontar cualquier desafío. A la vez, te sugiero que les tramitas a los demás tu sabiduría ya que tus enseñanzas podrían ser de gran inspiración. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SIGO EL CAMINO DE LA LUZ" . Si hoy, 11 de abril estás de cumpleaños… En el ámbito de los negocios estarás muy decidido, así que hay grandes oportunidades de que lleves a cabo un emprendimiento comercial independiente. Además, la etapa de coqueteos quedará atrás y te alejarás de las relaciones que no prosperan. La Copa de la Suerte: 7, 29, 37, 51, 58, 96 Aries: Por la mañana recibirás buenas noticias del extranjero o tendrás un contacto positivo con una persona de otra región, cultura o etnia. Por la tarde alcanzarás una posición destacada. Siéntete orgulloso de tus logros porque te los tienes bien merecidos. Tauro: Serás un testimonio viviente de que es posible superar las crisis a través de la fe. Gracias al consejo de una persona sabia lograrás planificar tu futuro de manera criteriosa. Toma nota de las buenas lecciones, aunque no las apliques inmediatamente. Date tiempo y hallarás un nuevo rumbo. Géminis: Al comenzar el día descubrirás que necesitas de la colaboración. Cuando llegue el momento de forjar alianzas será importante que elijas personas que te trasmitan alegría y confianza. Por la tarde gracias a tu poder de percepción descubrirás algunas verdades. Cáncer: Comienza el día andado en bici, corriendo o realizando cualquier otra actividad aeróbica, ya que esto tendrá un efecto muy positivo en tu cuerpo y tu psiquis. Por la tarde sentirás que una relación, que es muy importante para ti, se solidifica y se afianza. Leo: Enfrentarás este día con la alegría, la inocencia y el espíritu de juego propio de un niño, pero con el correr de las horas ya no podrás eludir las obligaciones y tendrás que ocuparte de algunas tareas pendientes. Comienza resolviendo los temas prioritarios. Virgo: Disfrutarás de una mañana adorable desayunando en familia o evocando recuerdos alegres de tu infancia. En el plano sentimental reforzarás tu nivel de compromiso y demostrarás tu amor con gestos concretos. Si tienes hijos, les dedicarás más tiempo y les trasmitirás algunas lecciones de vida. Libra: Alguien de tu entorno te hablará con gran sinceridad y a través de sus palabras conseguirá trasmitirte una energía muy positiva. Por la tarde, las obligaciones y exigencias te colocarán en el ámbito del hogar. Resuelve los temas familiares con los pies sobre la tierra. Escorpio: La energía material circulará de una manera fluida y atraerás a tu vida vibraciones de abundancia. Por la tarde tendrás que conversar de un tema importante, así que te sugiero que vayas al grano, que formules tus frases de manera ordenada y que hables con fundamentos. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Te despertarás con el pie derecho ya que hasta el mediodía la Luna continuará en tránsito por tu signo. Luego harás una transacción comercial vinculada con un inmueble o sentarás las bases de un negocio familiar. Sentirás la necesidad de afianzarte económicamente. Capricornio: Gracias a la protección de tus seres de luz empezarás el día con un estado interior muy tranquilo. Por la tarde la Luna ingresará en tu signo reforzando tus cualidades prácticas y tu carácter trabajador. Será un momento ideal para que emprendas un nuevo proyecto. Acuario: Tus amistades están pasando por una buena racha y esa fortuna te llegará a ti también. Pero, aunque te despertarás con un ánimo muy sociable, en la medida que vaya avanzando el día tus energías mermarán e irás dando lugar a la quietud y reflexión. Piscis: Aunque las exigencias se harán sentir tendrás la oportunidad de comprobar que no estás solo. Tus amistades te ofrecerán respaldo y te apoyarán en tus nuevos proyectos. Mirarás hacia el futuro con determinación y estarás dispuesto a perseverar para concretar tus sueños.

