El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de abril La Luna Negra ingresa al signo de Cáncer esta semana. Mira cómo este fenómeno impactará en tu signo, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 11 DE ABRIL Y eso mi gente bella, les cuento que la Luna Negra conocida también como Lilith, en honor de la diosa primitiva, hará su ingreso en Cáncer. Este aspecto astrológico sucederá desde el 15 de abril del 2022 hasta el 08 de enero del 2023, así que te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries:Lilith te ayudará a desenterrar algunos secretos familiares. En tu hogar vas a actuar de acuerdo a tus propias reglas y no permitirás que nadie te imponga pautas de convivencia. Pueden resurgir antiguos rencores, pero no te dejes dominar por el enojo. Tauro:En este tiempo te atreverás a decir muchas cosas que en el pasado callaste por temor. No tolerarás que nadie te obligue a guardar silencio. Es posible que comiences a estudiar o que te informes un poco más sobre algunos temas tabú. Géminis:Explotarás tus talentos y esto te ayudará a desarrollar mayor autonomía económica. Te querrás tal como eres, con tus luces y sombras, y aceptarás las diferentes facetas de tu personalidad. Durante esta etapa podrás concederte algunas extravagancias y auto regalos. Cáncer:Con Lilith transitando por tu signo te pondrás en primer lugar y te atreverás a tomar tus propias decisiones, aunque vayan en contra de los intereses de otros. Te darás cuenta de que eres más fuerte y poderoso de lo que creías. Tu imaginación estará potenciada Leo:Es posible que tengas sueños premonitorios o que desarrolles poderes extrasensoriales. Presta atención a las señales y toma nota, pero no te apures a buscarle un significado. Tendrás valor para enfrentar algunos temas pendientes y para mirar tu pasado a la cara. Virgo:Vencerás tu timidez y te animarás a relacionarte con personas de diferentes círculos. Durante este periodo dejarás de adaptarte a los requerimientos del grupo y te tendrán sin cuidado las opiniones de los demás. Te darás cuenta que mereces aquello con lo que sueñas. Libra:Tomarás el control de tu vida y no permitirás que nadie te imponga sus reglas. Estarás más rebelde y por ningún motivo te conformarás con ser tan solo una oveja más del rebaño. A nivel profesional te atreverás a seguir tu propio camino. Escorpio:Solo aceptarás tus propias convicciones. No tolerarás que nadie te diga lo que tienes que pensar. Realizarás un viaje exótico o te relacionarás con personas de una cultura muy diferente. Encontrarás tu propio camino y tu propia ley. Sagitario:En los negocios tendrás un instinto fuerte que te permitirá obtener considerables ganancias. En el ámbito de la intimidad tu deseo se impondrá y vencerás muchos tabúes que te impedían gozar profundamente. Enfrentarás tus temores valientemente. Capricornio:Si estás en pareja prepárate porque saldrán a la luz algunos rencores que estaban escondidos debajo de la alfombra. Si estás soltero es posible que te cortejen personas provocadoras e irreverentes. Ya sea que estés solo o acompañado evita las reacciones convencionales. Acuario:Respeta las necesidades de tu cuerpo y presta atención a sus señales. Si tienes sueño duerme, si tienes hambre come y si necesitas hacer ejercicio no lo postergues más. Podría ser una buena oportunidad para depurar tu organismo siguiendo una dieta natural. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Durante este periodo aprenderás a amar a tu niño interior y también vencerás la timidez. Aflorarán algunas facetas de tu personalidad que estaban escondidas. Si sueñas con cantar, bailar o pintar un cuadro atrévete a hacerlo. Concédete algunos caprichos. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 9, 18, 34, 54, 70, 97 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

